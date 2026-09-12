بنك وياي وOoredoo يطلقان شراكة استراتيجية لإعادة تعريف التجربة الرقمية للشباب الكويتي

من التوقيع

أعلن بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، عن شراكته الاستراتيجية مع شركة Ooredoo الكويت، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في البلاد. وتُعد هذه الشراكة من أكبر الشراكات التي تجمع بين قطاعي الخدمات المالية الرقمية والاتصالات في الكويت، وذلك خلال حفل توقيع رسمي حضره قيادات من بنك وياي و Ooredoo الكويت، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة والإعلاميين وصنّاع المحتوى وعملاء بنك وياي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم تجربة رقمية متكاملة للشباب في الكويت، من خلال مجموعة من المزايا الحصرية والعروض التي تجمع بين الخدمات المصرفية الرقمية وخدمات الاتصالات، بما يلبي تطلعات الجيل الجديد ويواكب أسلوب حياته الرقمي المتسارع.

مبنى وياي

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء بنك وياي، ولا سيما طلبة الجامعات، من الاستفادة من عروض حصرية للبنك على مختلف باقات Ooredoo شبابي ، إلى جانب إمكانية الوصول إلى متجر رقمي متكامل داخل تطبيق وياي، يوفّر أحدث الأجهزة الذكية، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من المنتجات التقنية.

كما سيحصل عملاء المكافأة الطلابية على استرداد نقدي من بنك وياي يصل إلى 30% على المدفوعات لدى Ooredoo عند استخدام بطاقة SELECT. وبمناسبة إطلاق هذه الشراكة، سيتم مضاعفة نسبة الاسترداد النقدي من بنك وياي حصريًا لمدة أسبوع.

مبنى أوريدو

كما سيحصل عملاء بنك وياي على أولوية الحجز والطلب المسبق لأحدث إصدارات الأجهزة، بما في ذلك جهاز iPhone الجديد المرتقب طرحه خلال الشهر الجاري.

وتعكس هذه الشراكة رؤية الطرفين المشتركة لتقديم حلول مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء وتوفر قيمة حقيقية تتجاوز العروض التقليدية، من خلال دمج الخدمات الرقمية اليومية ضمن منظومة واحدة أكثر سهولة ومرونة.

رئيس بنك وياي آمال الدويسان

وفي هذه المناسبة، قالت آمال الدويسان، رئيس بنك وياي: “تجسد شراكتنا مع شركة Ooredoo إنجازاً مهماً ضمن مسيرتنا نحو تقديم تجربة مصرفية رقمية أكثر تميزاً، وتؤكد التزامنا المستمر بتوفير قيمة مضافة ومزايا حصرية لعملائنا. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على توسيع منظومة الخدمات الرقمية التي نقدمها بما يواكب احتياجات عملائنا اليومية ويعزز تجربتهم. ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم رؤيتنا وترسخ مكانة بنك وياي كوجهة مصرفية رقمية رائدة للشباب في الكويت.”

المدير التنفيذي للاستراتيجية والشؤون المؤسسية في Ooredoo نوف المشعان

ومن جانبها، قالت نوف المشعان، المدير التنفيذي للاستراتيجية والشؤون المؤسسية في Ooredoo الكويت: “تشكل شراكتنا الاستراتيجية مع بنك وياي محطة مهمة في مسيرة Ooredoo نحو بناء منظومة متكاملة من الشراكات النوعية التي تتجاوز حدود القطاعات التقليدية وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار وصناعة القيمة. وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة كونها تجمع بين قطاعين حيويين لهما تأثير مباشر في حياة الفرد اليومية وأسلوب حياته، وهما قطاعا الاتصالات والخدمات المصرفية.

وتأتي هذه الشراكة انطلاقاً من رؤية مشتركة للارتقاء بالخدمات المقدمة للشباب والطلبة، من خلال الجمع بين خبرات Ooredoo في الاتصالات والخدمات الرقمية وريادة بنك وياي في الخدمات المصرفية الرقمية، بما يفتح مجالاً أوسع للابتكار وتطوير تجربة رقمية أكثر تكاملاً وسلاسة، ويقدم قيمة حقيقية تتماشى مع تطلعات الجيل الجديد واحتياجاته المتغيرة.”

وتجسد هذه الشراكة توجهاً مشتركاً نحو بناء تجارب رقمية أكثر تكاملاً، من خلال توظيف إمكانات قطاعي الاتصالات والخدمات المصرفية لتقديم حلول أكثر تطوراً وسلاسة للشباب في الكويت، بما يدعم تطلعاتهم ويواكب احتياجاتهم اليومية المتغيرة.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطوير المزيد من المبادرات والخدمات المشتركة بين بنك وياي وOoredoo، بما يعزز تجربة العملاء ويوسع مجالات الابتكار والتكامل بين القطاعين.