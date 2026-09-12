الداخلية: 870 دورية أمنية ومرورية لتأمين انطلاق العام الدراسي الجديد

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت رفع درجة جاهزيتها الأمنية والميدانية وتخصيص 870 دورية أمنية ومرورية لتأمين انطلاق العام الدراسي الجديد (2026 – 2027) وتنظيم حركة السير وضمان سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الخطة الأمنية تشمل نشر 520 دورية تابعة لقطاع شؤون مديريات الأمن و200 دورية للإدارة العامة للمرور و150 دورية للإدارة العامة لشرطة النجدة في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها ومختلف الأماكن الحيوية للحد من الكثافة المرورية وتعزيز انسيابية الحركة.

وذكرت أن مديريات الأمن تتولى تأمين محيط المدارس والأماكن الحيوية وتعزيز الانتشار الأمني فيما تعمل الإدارة العامة للمرور على تنظيم حركة السير والإشارات ومتابعة الطرق من غرفة التحكم عبر 338 كاميرا مراقبة مرورية إلى جانب تفعيل نظام الوميض في الإشارات الضوئية.

وأضافت أن الإدارة العامة لشرطة النجدة تتولى التدخل الفوري والاستجابة السريعة للبلاغات الواردة إلى هاتف الطوارئ (112) مؤكدة جاهزيتها لتلقي البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة.

وأوضحت (الداخلية) أن الاستعدادات تتزامن مع إطلاق الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني حملة (وقاية .. وأمان) التوعوية التي تستمر طوال العام الدراسي عبر برامج وأنشطة موجهة إلى الطلبة وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والجمهور بهدف ترسيخ الممارسات الآمنة والسلوك المسؤول.

وبينت أن الحملة ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل السلامة المرورية وحماية الأحداث والوقاية من المخدرات والأمن الإلكتروني والتطرف الفكري والوعي البيئي.

ودعت الجميع إلى الالتزام بقواعد المرور وخطوط عبور المشاة وعدم مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع أي جهة فضلا عن متابعة الأبناء وتعزيز الحوار داخل الأسرة مؤكدة أن الوقاية والأمان يبدآن بالوعي المجتمعي.