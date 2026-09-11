سفير دولة الكويت لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا فواز بورسلي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لدولة الكويت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قدم سفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا فواز بورسلي أوراق اعتماده مندوبا دائما لدولة الكويت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك خلال مراسم جرت في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

ونقلت السفارة الكويتية لدى جمهورية النمسا في بيان صحفي اليوم الجمعة تأكيد السفير بورسلي خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نظام عدم الانتشار النووي وترسيخ الأمن والسلامة النوويين فضلا عن تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وبحسب البيان أعرب السفير بورسلي عن حرص دولة الكويت على مواصلة دعمها لأعمال الوكالة وجهودها في مختلف المجالات ذات الصلة بعملها بما يسهم في تحقيق أهدافها وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

كما أكد حرص دولة الكويت على الاستفادة من البرامج والمبادرات التقنية التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يدعم جهود الدول الأعضاء في تطوير قدراتها والاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية في المجالات التنموية المختلفة.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسبل مواصلة تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة إلى جانب أهمية استمرار التنسيق والتعاون في القضايا والموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصات الوكالة.