هيئة الإعاقة: إطلاق 10 خدمات إلكترونية جديدة عبر “سهل” لتسهيل معاملات الأشخاص ذوي الإعاقة

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اليوم الجمعة إطلاق 10 خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق (سهل) تشمل طلب كتاب لتخفيف ساعات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة والمكلف بالرعاية وطلب شهادة لمن يهمه الأمر إلى جانب استلام شهادة الإعاقة وشهادة المكلف وذلك بهدف تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد على الأشخاص ذوي الإعاقة والمكلف بالرعاية.

وقال نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالهيئة الدكتور خليفة الهيلع لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الخدمات تشمل أيضا طلب موعد من اللجان الطبية وتجديد شهادة الإعاقة وطلب التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة وطلب سماعات وكرسي متحرك والإعفاء من البصمة إلى جانب تقديم طلب لوحة المرور.

وأضاف أن إطلاق الخدمات يأتي في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتطوير خدماتها الإلكترونية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بما يتيح إنجاز عدد من المعاملات إلكترونيا بسهولة ويسر وتقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية.

وأوضح الهيلع أن التوسع في تقديم الخدمات عبر تطبيق (سهل) يأتي تنفيذا لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة والمكلفين برعايتهم.

وأكد استمرار الهيئة في تطوير وإضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تلبي احتياجات المستفيدين بما يعزز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات.