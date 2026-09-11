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الداخلية: حملة أمنية موسعة في “سعد العبدالله” لضبط المخالفين وتعزيز الانتشار الأمني

من الحملة
الكويت مميز
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أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع شؤون مديريات الأمن – أمن محافظة الجهراء تنفيذها حملة أمنية موسعة لضبط المخالفين وتعزيز الانتشار الأمني في منطقة (سعد العبدالله) في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتطبيق القانون وحفظ الأمن والنظام العام.

وقالت الداخلية في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الحملة أسفرت عن تحرير مخالفات مرورية وضبط أشخاص من دون إثبات شخصية ومطلوبين بأوامر إلقاء قبض ومخالفين لقانون الإقامة لانتهاء إقاماتهم إضافة إلى ضبط عدد من الباعة المتجولين وعربات البيع والبقالات المتنقلة.

وأضافت أن الحملة أسفرت كذلك عن ضبط مطلوبين على ذمة قضيتي خمور ومركبتين مطلوبتين للحجز القضائي وشخص بحوزته مواد مخدرة إلى جانب ضبط شخص مدين وآخر مطلوب على ذمة قضية جنائية.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المضبوطين والمخالفين كل وفق اختصاصه.

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