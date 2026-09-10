آمر القوة الجوية الكويتية يشارك في معرض العلمين للطيران والفضاء الدولي 2026

آمر القوة الجوية الكويتية اللواء الركن طيار فهد الخرينج مع قائد القوات الجوية المصرية الفريق طيار عمرو عبدالرحمن صقر

شارك آمر القوة الجوية الكويتية اللواء الركن طيار فهد الخرينج والوفد المرافق له في فعاليات معرض العلمين للطيران والفضاء الدولي 2026 المقام في جمهورية مصر العربية الشقيقة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات الجوية والوفود العسكرية من الدول الشقيقة والصديقة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان اليوم الخميس إن المشاركة تضمنت الاطلاع على أحدث المنظومات والتقنيات والابتكارات في مجالي الطيران والفضاء والتعرف على أبرز التطورات والقدرات التقنية الحديثة التي تضمنها المعرض.

وأضافت أن اللواء الخرينج عقد اجتماعا مع قائد القوات الجوية المصرية الفريق طيار عمرو عبدالرحمن صقر وعدد من كبار المسؤولين العسكريين إلى جانب لقاءات مع ممثلي الشركات العالمية المتخصصة جرى خلالها بحث أوجه التعاون وسبل تطوير القدرات الجوية.