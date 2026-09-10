سفير دولة الكويت في براغ يبحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية التشيكي تعزيز التعاون الثنائي

سفير دولة الكويت لدى جمهورية التشيك طلال الشطي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية التشيكي ميلوسلاف ستاشيك

بحث سفير دولة الكويت لدى جمهورية التشيك طلال الشطي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية التشيكي ميلوسلاف ستاشيك سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات والأصعدة كافة.

وذكرت السفارة الكويتية في براغ في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن السفير الشطي تطرق خلال اللقاء مع وزير الدولة التشيكي إلى أحدث المستجدات والتطورات الحالية على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونقل البيان عن الجانبين إعرابهما عن تطلعهما للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي القائم بين كلا الجانبين لآفاق أرحب ومجالات أوسع لا سيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري وذلك لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.