وزيرة الشؤون تؤكد أهمية الحلول التقنية لتطوير خدمات حماية الأسرة

جانب من الاجتماع

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية الاستفادة من الحلول التقنية والرقمية الحديثة لاسيما في مجال حماية الأسرة وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة على هامش ترؤسها اجتماعا تنسيقيا مع شركة (مايكروسوفت) بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لبحث سبل تطوير الخدمات وتعزيز الشراكات التقنية للارتقاء بالرعاية المقدمة للأسر.

وقالت الحويلة إن توظيف الحلول التقنية لتطوير الخدمات يضمن سهولة وسرعة الوصول إليها مع المحافظة على أعلى معايير الخصوصية والسرية وتوفير بيئة آمنة للمستفيدين.

وأوضحت أن التعاون مع (مايكروسوفت) يأتي ضمن التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الخدمات الحكومية مما يرفع كفاءة آليات عمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويلبي احتياجات المستفيدين بصورة أكثر فاعلية.

وشددت على أن التكنولوجيا في مجال حماية الأسرة ليست غاية بحد ذاتها إنما أداة لتقريب الخدمة من المستفيد وتسريع الاستجابة وتعزيز الحماية والخصوصية في آن واحد.