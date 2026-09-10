وزير المالية يبحث مع الوزير الملحق بوزير الاقتصاد والمالية السنغالي سبل التعاون التنموي والاستثماري

وزير المالية د. يعقوب الرفاعي خلال لقائه الوزير الملحق بوزير الاقتصاد والمالية السنغالي باسيرو سار

بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم الخميس مع الوزير الملحق بوزير الاقتصاد والمالية والتخطيط والمسؤول عن الميزانية في جمهورية السنغال باسيرو سار عددا من مجالات التعاون التنموي والاستثماري بما يعود بالنفع على كلا البلدين.

وقالت (المالية) في بيان صحفي إن اللقاء استعرض عددا من الموضوعات المالية والاقتصادية وفرص التعاون المحتملة في المرحلة المقبلة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.

وذكرت أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير السنغالي إلى دولة الكويت وقد حضره سفير جمهورية السنغال لدى دولة الكويت حسن سوغو وعدد من المسؤولين في وزارة المالية وسفارة جمهورية السنغال لدى البلاد.