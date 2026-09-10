انزلاق للتربة في جبل فوجي باليابان جراء الأحوال الجوية السيئة

صورة تظهر سيارات مدفونة تحت الطين والحطام بعد انهيار أرضي اجتاح موقف السيارات في المحطة الخامسة من مسار فوجينوميا لجبل فوجي في فوجينوميا

تعرّض موقف سيارات في جبل فوجي لانزلاق تربة الخميس، في آخر أيام موسم تسلق الجبال الصيفي الذي شهد هذا العام أمطارا غزيرة وضبابا كثيفا، وفق ما أفادت السلطات.

وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس إن ثلاث سيارات طُمرت جزئيا الأربعاء جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت وجهة التسلق الشهيرة.

وأشار المسؤول عن صيانة الطرق في شيزوكا هيسايوكي موتوهاشي إلى عدم تسجيل إصابات في الحادث الذي وقع في موقف سيارات عند إحدى نقاط الوصول الرئيسية إلى البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3776 مترا. وتعود ملكية السيارات إلى موظفين.

ونشرت السلطات المحلية ومرشدون جبليون رسميون مقاطع فيديو وصورا تُظهر الطرق المؤدية إلى الجبل مغطاة بضباب كثيف وتشهد أمطارا.

ويستقبل جبل فوجي أكثر من 200 ألف متسلق جبال سنويا خلال موسم التسلق الرسمي الممتد من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر.

وسنويا، تُنقذ الشرطة المحلية عشرات الأشخاص وتسجل عدة حالات وفاة.

وقالت مسؤولة الخميس إن شرطة شيزوكا أنقذت الأربعاء شخصين.

عُثر على رجل فاقدا للوعي قرب القمة، بينما عُثر على آخر ملقى على أحد المسارات، وفق المسؤولة التي لم تُدلِ بتفاصيل عن حالتهما.

وشددت السلطات في السنوات الأخيرة قواعد الدخول إلى جبل فوجي لمكافحة السياحة المفرطة ومنع صعود متسلقين غير مجهزين بما يكفي.

وبات يُشترط على الزوار قضاء ليلة واحدة على الأقل في أحد النزل الجبلية الموجودة على طول المسارات.