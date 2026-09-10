وزير الدفاع يستقبل الوكيلين المساعدين في الوزارة بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيينهما

وزير الدفاع خلال استقباله وكيلي الوزارة المساعدين بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيينهم

استقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليوم الخميس وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة الدكتور وائل ناصر الصباح ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية الدكتورة عنود صالح الطريمان بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيينهما في منصبيهما.

وقالت (الدفاع) في بيان صحفي إن الشيخ عبدالله العلي أعرب عن خالص تهانيه للوكيلين المساعدين بمناسبة نيلهما الثقة السامية التي تحمل في طياتها مزيدا من المسؤوليات والواجبات.

ودعا إلى المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الكويت والعمل لكل ما فيه تحقيق رفعتها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح.