دولة الكويت تدين بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال إلى الأراضي السورية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت وبأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة في انتهاك صارخ لسيادتها ووحدة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي.



وشددت الوزارة في بيان اليوم الخميس على أن استمرار توغلات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يشكل تصعيدا يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت (الخارجية) أنها وإذ تجدد التأكيد على دعم دولة الكويت التام لاستقلال الجمهورية العربية السورية الشقيقة وسيادتها على كافة أراضيها فإنها تشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات وضمان الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مع التأكيد على ضرورة احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.