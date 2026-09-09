السعودية ترحب بإنهاء وكالة الطاقة الذرية النظر في بند تنفيذ اتفاق الضمانات في سوريا

العلم السعودي

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المتعلق بسوريا وما ترتب عليه من إنهاء نظر المجلس في بند تنفيذ اتفاق الضمانات وذلك في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدها الملف وما أبدته سوريا من تعاون مع الوكالة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن تقديرها لكافة الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة لخروجها بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدمته دول أعضاء مجلس المحافظين وهي المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس المجموعة العربية في فيينا والأردن ومصر والمغرب بما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري.

وأكدت دعمها لسوريا الشقيقة ولكافة الجهود والخطوات الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها ودعم مؤسساتها الوطنية بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.