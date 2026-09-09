محافظ العاصمة: استكمال الاستعدادات المدرسية أولوية لانطلاقة ناجحة للعام الدراسي

محافظ العاصمة ومحافظ حولي بالإنابة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح خلال جولته التفقدية في إحدى المدارس للاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد

أكد محافظ العاصمة ومحافظ حولي بالإنابة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح اليوم الأربعاء أن استكمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس يمثل أولوية لضمان انطلاقة ناجحة ومستقرة للعام الدراسي الجديد.

وقال الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح في تصريح صحفي على هامش جولة تفقدية قام بها في عدد من مدارس محافظتي العاصمة وحولي إن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية لجاهزية المؤسسات التعليمية والاطلاع على مستوى استكمال المتطلبات والخدمات قبل بدء الدراسة.

وأضاف أن الجولة شملت الوقوف على جاهزية المرافق والخدمات والتجهيزات المدرسية ورصد أي ملاحظات أو احتياجات تتطلب المعالجة بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية ومحفزة للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية.

وأكد أن المحافظة ستواصل دعمها ومتابعتها لكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية والخدمات المرتبطة بها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشاد الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح بجهود القيادات والمسؤولين في وزارة التربية وجميع العاملين في الميدان التربوي في الاستعداد للعام الدراسي وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة.

وشدد على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية واستكمال الخدمات والتجهيزات الفنية المساندة ومعالجة أي ملاحظات بشكل فوري لضمان انطلاقة مستقرة منذ اليوم الأول للدراسة.

وأعرب عن تهنئته للطلبة والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنيا لهم عاما دراسيا حافلا بالنجاح والتميز مؤكدا أن الطلبة يمثلون محور العملية التعليمية وركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.

حضر الجولة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد ومدير عام المناطق التعليمية محمد الوزان وعدد من المسؤولين والمعلمين والمعلمات في وزارة التربية.