الداخلية: ضبط مصنع للخمور المحلية داخل جاخور على طريق العبدلي

الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مباحث محافظة الجهراء) ضبط أربعة متهمين من الجنسية الآسيوية على خلفية اتخاذهم جاخورا في منطقة برية على طريق العبدلي موقعا لتصنيع وتخزين وبيع الخمور المحلية.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد موقع الجاخور الذي اتخذه المتهمون مقرا لتصنيع الخمور المحلية وتخزينها وعلى إثر ذلك تمت مداهمة الموقع وضبط ثلاثة متهمين متلبسين أثناء قيامهم بعملية التصنيع فيما ضبط المتهم الرابع لدى وصوله إلى الجاخور لشراء كمية من الخمور المحلية بقصد إعادة بيعها.

وأضافت أن تفتيش الموقع أسفر عن ضبط 236 قنينة بلاستيكية معبأة بالخمور المحلية وجاهزة للبيع وعدد كبير من البراميل والمواد الأولية المستخدمة في التصنيع إلى جانب مبلغ مالي.

وأوضحت أن المتهمين الثلاثة أقروا باتخاذ الجاخور موقعا لتصنيع الخمور المحلية وتخزينها وبيعها بعيدا عن الأنظار فيما أقر المتهم الرابع بقيامه بشراء الخمور المحلية وإعادة بيعها كما تبين أن ثلاثة منهم مطلوبون بموجب أوامر إلقاء قبض من بينها قضية نصب واحتيال إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والتنسيق مع بلدية الكويت لإزالة الموقع المخالف.