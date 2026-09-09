“تغريد راشد محمد الدريعي” ثالث مليونير في 2026.. “الجوهرة” يواصل تحقيق أحلام عملائه

رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف

وسط أجواء استثنائية، أعلن بنك الكويت الوطني عن أسماء الفائزين في سحوبات «الجوهرة» و«الجوهرة جونيور» وذلك بحضور عدد من قياديي البنك، فيما جرى نقل وقائع السحب مباشرة عبر حسابات البنك على منصات التواصل الاجتماعي، تأكيداً لالتزامه بأعلى مستويات الشفافية وتعزيزاً لتواصله المستمر مع عملائه.

وخلال بث مباشر عبر تلفزيون الكويت شهدت الفعالية الإعلان عن 5 فائزين جدد في إطار برنامج «الجوهرة» الذي يواصل ترسيخ مكانته كأكبر برنامج سحوبات من نوعه في الكويت، من خلال تقديمه جوائز نقدية استثنائية وفرص فوز مستمرة على مدار العام.

وأسفر السحب، الذي أُجري بحضور وتحت إشراف ومراقبة من ممثلي شركتي التدقيق ديلويت وجرانت ثورنتون العالميتين، عن فوز عميل حساب الجوهرة تغريد راشد محمد الدريعي بجائزة المليون دينار كويتي، ليكون ثالث مليونير يتوج في سحوبات الجوهرة عن عام 2026، فيما فاز عميل سحب الجوهرة جونيور عمر ناصر محمد الحريجي بالجائزة الكبرى البالغة 10 آلاف دينار كويتي.

كما شملت قائمة الفائزين الـ 5 الذين تم الإعلان عنهم خلال الفعالية 3 فائزين بسحوبات الجوهرة الأسبوعية، وبجائزة قيمتها 20 ألف دينار كويتي لكل منهم، هم:

حسين علي خضر الفارس

عبدالله فلاح حمدان المطيري

علي محمود مسيب عزيز

وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، السيد/ هشام النصف: ” نجح برنامج «الجوهرة» في ترسيخ مكانته كأحد أبرز قصص النجاح في القطاع المصرفي الكويتي، مستنداً إلى رؤية تجمع بين تحفيز العملاء على تبني سلوك ادخاري مستدام وتقديم فرص جوائز استثنائية تضفي بُعداً إضافياً على تجربة الادخار.”

وأضاف:”نحرص على مواصلة تطوير البرنامج بما يواكب تطلعات العملاء المتغيرة، من خلال تقديم مزايا نوعية وتجربة مصرفية متكاملة ترتكز على الابتكار والشفافية والموثوقية، بما يعزز قدرة العملاء على التخطيط لمستقبلهم المالي والاستفادة من أفضل الحلول الادخارية.”

وأكد النصف أن:”الثقة الكبيرة التي يحظى بها البرنامج تعكس قوة العلاقة التي تجمع البنك بعملائه، وتؤكد نجاح «الجوهرة» في تقديم مفهوم متجدد للادخار يجمع بين العائد المعنوي وفرص المكافأة، ضمن تجربة مصرفية متكاملة تتجاوز الوظيفة التقليدية للحسابات الادخارية.”

ويمنح حساب «الجوهرة» العملاء فرصاً للفوز بجوائز نقدية على مدار العام تشمل السحوبات الأسبوعية والشهرية والجائزة الكبرى البالغة مليون دينار كويتي والتي يتم السحب عليها ثلاث مرات سنوياً بالإضافة الى جوائز سحوبات «الجوهرة جونيور»، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 5 ملايين دينار كويتي سنوياً، ما يجعله أكبر برنامج سحوبات من نوعه في الكويت.

الفائزون في السحوبات:

اسم الفائز نوع السحب الجائزة تغريد راشد محمد الدريعي سحب المليون دينار كويتي 1,000,000 دينار كويتي حسين علي خضر الفارس سحب الجوهرة الأسبوعي 20 ألف دينار كويتي عبدالله فلاح حمدان المطيري سحب الجوهرة الأسبوعي 20 ألف دينار كويتي علي محمود مسيب عزيز سحب الجوهرة الأسبوعي 20 ألف دينار كويتي عمر ناصر محمد الحريجي الجائزة الكبرى لسحب الجوهرة جونيور 10000 دينار كويتي