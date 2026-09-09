بنك الخليج يشارك باستقبال الطلبة المستجدين في “التطبيقي” و”كلية التكنولوجيا والطيران”

صورة جماعية لفريق بنك الخليج في الملتقى التنويري للهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب

واصل بنك الخليج حضوره الفاعل في الفعاليات التعليمية الموجهة للشباب من خلال مشاركته في الملتقى التنويري للطلبة المستجدين الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يومي 8 و9 سبتمبر في أرض المعارض، إلى جانب مشاركته في اللقاء التعريفي للطلبة المستجدين بكلية التكنولوجيا والطيران، وذلك في إطار التزامه بالتواصل مع فئة الشباب وتعريفهم بالخدمات والحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم خلال المرحلة الدراسية.

وتأتي مشاركة بنك الخليج في الفعاليتين ضمن حملة “العودة إلى المدارس” التي أطلقها البنك، والتي تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الداعمة لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة حضورياً بعد فترة طويلة من التعليم عن بُعد نتيجة التطورات الجيوسياسية.

إقبال كبير علي جناح بنك الخليج في اللقاء التنويري لطلاب التطبيقي

وشهد جناح بنك الخليج في الفعاليتين إقبالاً لافتاً من الطلبة المستجدين الراغبين في التعرف على الخدمات والمنتجات المصرفية المخصصة للشباب، حيث استعرض فريق المبيعات مزايا حساب Red المصمم لتلبية احتياجات الشباب، إلى جانب بطاقة Red Plus مسبقة الدفع وما توفره من سهولة ومرونة في عمليات الشراء والدفع الإلكتروني، فضلاً عن العروض والمزايا الحصرية التي تتناسب مع أسلوب حياة الطلبة وتطلعاتهم.

كما حرص فريق البنك على الإجابة عن استفسارات الطلبة وتقديم معلومات وافية حول الخدمات الرقمية والحلول المصرفية الحديثة التي يقدمها البنك، بما يسهم في تعزيز تجربتهم المصرفية وتمكينهم من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة وسهولة.

صورة جماعية لفريق بنك الخليج يتوسطهم عميد كلية التكنولوجيا والطيران د. عيسى السعدي ورئيس الأكاديمية فيصل الكريباني

وأكد بنك الخليج أن مشاركته في هذه الفعاليات تأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم وتمكين الشباب الكويتي، وتعزيز الثقافة والوعي المالي لديهم منذ بداية مسيرتهم الأكاديمية، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تساعدهم على بناء عادات مالية سليمة وترسيخ مفاهيم الادخار والتخطيط المالي المسؤول.

ويولي بنك الخليج اهتماماً خاصاً بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية للمستقبل، ويحرص على المشاركة في المبادرات والأنشطة التعليمية والتوعوية التي تتيح له التواصل المباشر معهم والتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية التي تواكب احتياجاتهم المتجددة. كما يواصل البنك جهوده في دعم القطاع التعليمي والمساهمة في بناء جيل أكثر وعياً واستعداداً للمستقبل، بما ينسجم مع دوره كشريك فاعل في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.