فلاشينغ ميدوز: ألكاراس يفقد اللقب بخسارته أمام شيلتون وسابالينكا في نصف النهائي للعام السادس تواليا

الإسباني كارلوس ألكاراس

فقد الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثا عالميا، لقبه في بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب، بخسارته في ربع النهائي أمام الأميركي بن شيلتون الثامن 7-6 (7-5) و1-6 و3-6 و6-1 و6-7 (7-10)، في لقاء انتهى بعد الساعة الثالثة والنصف من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي في نيويورك.

في المقابل، واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا عند السيدات، زحفها نحو لقب ثالث تواليا في آخر البطولات الأربع الكبرى، بتأهلها إلى نصف النهائي للعام السادس تواليا بفوزها الصعب جدا على بطلة ويمبلدون التشيكية ليندا نوسكوفا السادسة 7-6 (7-1) و3-6 و7-6 (10-7).

بعد لقاء انتهى الساعة 3:33 صباحا بالتوقيت المحلي ليكون الأكثر امتدادا لساعات الصباح الأولى في تاريخ البطولة الأميركية بعدما استغرق أربع ساعات و28 دقيقة، انتهى مسلسل انتصارات ألكاراس في البطولات الأربع الكبرى عند 18 مباراة متتالية، بخسارته الأولى أمام شيلتون، البالغ مثله 23 عاما، من أصل أربع مواجهات بينهما.

وسيخوض شيلتون نصف النهائي للمرة الثانية في فلاشينغ ميدوز، بعد أولى عام 2023، على أن يلتقي مواطنه فرانسيس تيافو الحادي عشر الذي قلب الثلاثاء تأخره بمجموعتين إلى انتصار مثير على مواطنه الآخر أليكس ميكلسن 5-7 و3-6 و7-5 و6-3 و7-6 (7-10)، بعدما كان متأخرا أيضا 0-3 في المجموعة الخامسة.

قال شيلتون وهو يشكر جماهير نيويورك على بقائهم حتى وقت متأخر “أقول دائما إن هذه هي أعظم مدينة رياضية في العالم. وأقول إن هذا هو أعظم ملعب في العالم”.

تابع “مشاركة الملعب مع كارلوس شرف كبير أيضا، وأنا أعتز بكل لحظة أقضيها هنا”.

وبعد مجموعة أولى متكافئة جدا حسمها ألكاراس بشوط فاصل، تراجع مستوى الإسباني بشكل لافت، وافتقد الدقة في الضربات الأمامية، مرتكبا 31 خط مباشرا من أصل 53 له في اللقاء، في وقت واصل فيه شيلتون توجيه ضرباته القوية.

واستمر التراجع في أداء ألكاراس في المجموعة الثالثة، مع زيادة شيلتون من قوة ضرباته، بينما كان الإسباني يكافح لإعادتها إلى ملعب منافسه.

وتمكن ألكاراس من إيقاف سلسلة من تسعة أشواط متتالية فاز بها شيلتون، بل وحصل على فرصة لكسر الإرسال عندما كان الأميركي يرسل لحسم المجموعة متقدما 5-3، لكن الأميركي أجبر منافسه على الركض في جميع أرجاء الملعب، لينجح في النهاية في انتزاع المجموعة بعدما استسلم حامل اللقب للضغط.

ثم أظهر شيلتون بعض علامات الإرهاق في المجموعة الرابعة، فاستغل ألكاراس ذلك لحصد النقاط المهمة، قبل أن يحسم المجموعة بشوط نظيف.

بعد ذلك، أصبحت المباراة مشدودة إلى أقصى درجة وحصل الإسباني على فرصة لكسر الإرسال عند التعادل 2-2، ثم نال شيلتون بدوره فرصة مماثلة عندما تقدم 4-3.

لكن المجموعة الخامسة الحاسمة وصلت إلى الشوط الفاصل (سوبر تاي بريك يحسمه الفائز بعشر نقاط)، وأهدى خطأ جديد من ألكاراس منافسه الأميركي فرصة الإرسال من أجل الفوز بالمباراة، فاستغلها وحسم اللقاء في الساعات الأولى من الصباح بضربة إرسال ساحقة بلغت سرعتها أكثر من 238 كيلومترا في الساعة، كانت السابعة له في المباراة.

سابالينكا تعاني الأمرين

وبدورها، احتاجت سابالينكا إلى ساعتين و22 دقيقة كي تتأهل إلى نصف النهائي للعام السادس تواليا.

وقالت البيلاروسية بعد اللقاء الشاق الذي أنهته بإرسال ساحق “يا لها من معركة. لقد دفعت نفسي إلى أقصى الحدود في هذه المباراة، خصوصا في المجموعة الثالثة. بصراحة، اعتقدت أن المباراة انتهت (لصالح نوسكوفا)، وهذا ما ساعدني على اللعب بأريحية والمجازفة في ضرباتي”.

وتتواجه البيلاروسية التي ستتنازل عن صدارة التصنيف العالمي لصالح الكازخستانية إيلينا ريباكينا في حال بلغت الأخيرة نصف النهائي على حساب الصينية جنغ تشينوين، في اختبارها التالي مع الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة التي تغلبت على مواطنتها إيما نافارو السادسة والعشرين 3-6 و6-4 و6-3 لتبلغ نصف النهائي للعام الثاني تواليا.

وكانت مواجهة ربع النهائي بين سابالينكا ونوسكوفا التي تصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في البطولة الأميركية، إعادة لنهائي دورة أديلايد عام 2023 ونصف نهائي إنديان ويلز الألف نقطة هذا الموسم حين خرجت البيلاروسية فائزة أيضا لكن بمجموعتين في كل من المناسبتين.

واعتقدت سابالينكا أنها خلقت الفارق في المجموعة الأولى حين انتزعت الشوط الرابع على إرسال منافستها، لتتقدم 3-1 ثم 4-1 على إرسالها.

لكن التشيكية عادت إلى اللقاء وردت الكسر في الشوط التاسع من أول فرصة تتاح لها، في طريقها لفرض التعادل 5-5 ثم 6-6، ليكون الحسم في شوط فاصل هيمنت عليه البيلاروسية تماما وتقدمت 6-0 قبل أن تحسمه 7-1.

وخلافا للمجموعة الأولى، بدت سابالينكا عاجزة عن خلق الفارق رغم حصولها على فرصة للكسر في الشوط الخامس لم تستثمرها، لتتقدم نيسكوفا 3-2 ثم 5-2 بعدما انتزعت الشوط السادس على إرسال البيلاروسية.

ثم حصلت التشيكية على فرصة لحسمها 6-2 على إرسال سابالينكا من دون أن تترجمها، لكنها فازت بالشوط التاسع على إرسالها لتنهيها 6-3، فارضة مجموعة ثالثة حاسمة بدأتها بفرصة للكسر في الشوط الثاني لم تستغلها، فدفعت الثمن وتخلفت 2-4 بعد خسارتها إرسالها في الشوط الخامس.

لكنها لم تلق سلاحها وأدركت التعادل 4-4 على إرسال منافستها، ثم تقدمت 5-4 و6-5، قبل الاحتكام إلى شوط فاصل حسمته البيلاروسية 10-7 بإرسال ساحق ومعه اللقاء الشاق.

ويتجدد الموعد في نصف النهائي بين سابالينكا وبيغولا التي خسرت نهائي 2024 أمام البيلاروسية ثم انتهى مشوارها أمامها في نصف نهائي العام الماضي.