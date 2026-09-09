وفد كويتي يبدأ في كوبا مباحثات اتفاقية الازدواج الضريبي وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

وفد كويتي يمثل وزارتي الخارجية والمالية يلتقي محافظ البنك المركزي الكوبي في اطار زيارته الحالية الى هافانا

بدأ وفد كويتي يمثل وزارتي المالية والخارجية اجتماعات الجولة الاولى من مباحثات اتفاقية الازدواج الضريبي بين دولة الكويت وكوبا بحضور سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوبا السفير عادل الأدغم.

وذكرت سفارة الكويت في هافانا في بيان اليوم الأربعاء أن جولة المباحثات الاولى التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل تهدف الى مناقشة بنود اتفاقية الازدواج الضريبي بين الكويت وكوبا مع مسؤولين في وزارة المالية الكوبية ومدى تطابقها مع قوانين البلدين.

وأوضح السفير الأدغم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن دولة الكويت تعتبر من ضمن الدول القلائل التي حصلت على موافقة الحكومة الكوبية لمناقشة وإقرار مذكرة اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين لما لدولة الكويت من علاقات وثيقة مع كوبا وتسعى جاهدة إلى تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشار الى ان الوفد الكويتي برئاسة رئيس قسم الاتفاقيات الضريبية في وزارة المالية بدر العبدالهادي ويضم في عضويته من قسم الاتفاقيات إبراهيم الأمير والسكرتير الثالث في وزارة الخارجية إيلاف الريش.

وحضر الاجتماعات من الجانب الكوبي وفق بيان السفارة نائبة وزير المالية لوردس رودريغيز رويز وعدد من أعضاء وزارة المالية وممثلون عن وزارة الخارجية الكوبية.

وأوضح البيان أن الوفد الكويتي التقى نائبة وزير التجارة الخارجية والاستثمار الاجنبي في كوبا ديبورا ريفاز التي تطرقت الى الفرص الاستثمارية في بلادها وأعربت عن الشكر لحكومة دولة الكويت لدعمها المتواصل واهتمامها بالشراكة الاقتصادية مع كوبا.

وأشادت ريفاز بدور الصندوق الكويتي للتنمية “الاستثنائي” في دعم البنية التحتية الكوبية مشيرة إلى أنه أول صندوق في العالم بدأ العمل في جمهورية كوبا.

ذكر البيان أن الوفد الكويتي التقى أيضا محافظ البنك المركزي الكوبي جوانا ليليا التي اطلعت الوفد على اخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي في بلادها والقوانين الجديدة للاستثمار وانشاء البنوك الاجنبية.