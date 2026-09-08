الكويت ترحب بإعلان 12 دولة اتخاذ تدابير وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة بسلع مستوطنات الاحتلال

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان كل من كندا ومملكة الدنمارك وجمهورية فنلندا والجمهورية الفرنسية وأيسلندا وأيرلندا ومملكة النرويج وجمهورية بولندا والجمهورية البرتغالية ومملكة إسبانيا ومملكة السويد والمملكة المتحدة عن اعتزامها اتخاذ تدابير وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة في سلع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو النظر في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقا لإجراءاتها الوطنية دعما للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن هذه الخطوات تأتي في سياق الزخم الدولي المتنامي الذي تحقق من خلال اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين المستقلة بما يعزز المسار نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.

وأكدت أهمية هذه الخطوات في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 داعية المزيد من الدول إلى اتخاذ تدابير مماثلة ومؤكدة رفض دولة الكويت القاطع لمحاولات ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة والضفة الغربية.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.