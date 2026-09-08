لجنة الاحتفالات الوطنية تعقد اجتماعها برئاسة وزير الإعلام بالوكالة وتبحث الاستعدادات المبكرة للاحتفال بالأعياد الوطنية

جانب من الاجتماع

عقدت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية اليوم الثلاثاء اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر وبحضور رئيس مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وقالت وزارة الإعلام في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الاجتماع بحث عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بآلية عمل اللجنة والاستعداد المبكر للاحتفال بالأعياد الوطنية وتنظيم الفعاليات والمناسبات كما ناقش تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية.

ونقل البيان عن الوزير العمر التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات بما يسهم في تنظيم احتفالات وفعاليات وطنية بصورة تليق بمكانة دولة الكويت وتعكس قيمها وهويتها الوطنية وفق أعلى مستويات التنظيم والتنسيق.