مدير عام بلدية الكويت تشيد بتجربة سلطنة عمان في تطبيق نماذج المدن الذكية

مدير عام بلدية الكويت خلال ترؤسها وفد دولة الكويت في أعمال المجلس التنفيذي ال64 لمنظمة المدن العربية

أشادت مدير عام بلدية الكويت منال العصفور اليوم الثلاثاء بتجربة سلطنة عمان في تطبيق نماذج من المدن الذكية والمشاريع الحضرية القائمة على الابتكار والاستدامة بما يرسخ جودة الحياة للأفراد ويحسن كفاءة استخدام الموارد وتقديم الخدمات.

جاء ذلك في تصريح أدلت به العصفور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها في أعمال المجلس التنفيذي ال64 لمنظمة المدن العربية ومؤتمرها العام ال20 إلى جانب قادة مدن وبلديات من 22 دولة عربية والتي استضافتها مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية على مدى يومين.

وأكدت العصفور حرص بلدية الكويت على تطبيق مفاهيم المدن الذكية ضمن مسار التحول العمراني والاستفادة من البيئة الرقمية وتقنية الاتصالات والمعلومات بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

وقالت في هذا الصدد أن المشاركة في هذا التجمع العربي تعزز خطط بلدية الكويت ومبادراتها نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات في قطاعات مختلفة مثل النقل والطاقة من أجل دعم الكفاءة التشغيلية.

وأضافت أنها أيضا فرصة لتبادل الخبرات حول مفاهيم المدن الذكية وتصميم نماذجها المستقبلية وبحث سبل تطبيقها علاوة على مناقشة أبرز التحديات أمامها لا سيما المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة.

وأعربت عن الشكر والتقدير لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا على الاستضافة ولرئيس بلدية ظفار الدكتور أحمد الغساني والعاملين فيها على حسن التنظيم معربة عن الأمل أن يثمر المؤتمر نتائج وتوصيات تسهم بتطوير المدن العربية وتصنع ملامحها المستقبلية فضلا عن تمكين البلديات من مواكبة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المدن.

وتنظم منظمة المدن العربية التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها بالتعاون مع (بلدية ظفار) في سلطنة عمان أعمال اجتماع المجلس التنفيذي ال64 والمؤتمر العام ال20 تحت شعار (مدن أكثر ابتكارا واستدامة) بمشاركة وفود من 22 دولة عربية.

وعقد على هامش أعمال اجتماع المجلس التنفيذي والمؤتمر العام ورش عمل وجلسات علمية حول المدن الذكية والأمن السيبراني ومستقبل التنقل الحضري المستدام في المدن العربية بمشاركة أكاديميين ومختصين.

كما تم عقد جلسات حوارية حول تعزيز دور مؤسسات منظمة المدن العربية في تمكين المدن العربية وحول الوصول إلى أجندة عربية للتنمية الحضرية بمشاركة مسؤولي المنظمات العربية ذات العلاقة وقادة المدن المشاركين.

يذكر أن منظمة المدن العربية ومقرها مدينة الكويت أسست عام 1967 كمنظمة إقليمية عربية مستقلة ذات طابع غير حكومي وغير ربحي تعنى بشؤون المدن والبلديات في الدول العربية.