سمو أمير البلاد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى دولة الكويت

سمو أمير البلاد يتسلم أوراق اعتماد السفير محمد الزعبي سفيرا لدولة انتيغوا وباربودا

احتفل اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير شهي ماكرا سفيرا لمملكة كمبوديا والسفير محمد الزعبي سفيرا لدولة انتيغوا وباربودا والسفير كيم جانغ هيون سفيرا لجمهورية كوريا والسفير خسرو ناظري سفيرا لجمهورية طاجيكستان والسفير مين ثين سفيرا لجمهورية ميانمار الاتحادية وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم الوزير المفوض عبدالمحسن جابر الزيد وآمر الحرس الأميري العميد ركن عيسى عبدالله القصاب.