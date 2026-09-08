سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية والمدير العام لإدارة “مكافحة المخدرات”

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية حيث قدم لسموه حفظه الله سعادة العميد محمد مصطفى علي قبازرد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وسعادة العميد الشيخ حمد محمد يوسف الصباح مساعد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعددا من منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القائمين على إحباط أكبر عملية لتصنيع وترويج مادة (اللاريكا) المؤثرة عقليا.

وقد أكد سموه حفظه الله خلال اللقاء على ضرورة تطبيق التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد مشيدا سموه حفظه الله بالدور الأمني والجهود المخلصة التي تبذلها وزارة الداخلية ومنتسبيها في عمليات مكافحة المخدرات وحماية أمن الوطن والمواطنين من انتشار هذه الآفة متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد.