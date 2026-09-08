مجلس التعاون يدين بأشد وأقسى العبارات الاعتداءات الإرهابية للحوثيين ضد جنوب السعودية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء بأشد وأقسى العبارات الاعتداءات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي ضد جنوب المملكة العربية السعودية واستهدافها المتعمد للمدنيين ولمقدرات المملكة الوطنية والمنشآت والأعيان المدنية مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية واستخفاف متعمد بأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة.

وأكد البديوي في بيان أن هذه الاعتداءات المتكررة تكشف مجددا النوايا الخبيثة لميليشيا الحوثي وتبرهن على رفضها الصريح لكافة الجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وشدد على أن استهداف المنشآت المدنية ومقدرات الدول عمل إرهابي مدان لا يمكن تبريره أو التساهل معه تحت أي ذريعة وأن استمرار ميليشيا الحوثي في هذه الممارسات العدائية يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي وتهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما ورادعا تجاه هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وداعميها وعدم السماح باستمرار هذا السلوك الإرهابي الذي يهدد أمن المنطقة ومصالح شعوبها.

وجدد الأمين العام التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل معها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها ومقدراتها الوطنية ودعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أراضيها.