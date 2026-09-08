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استشهاد فلسطينيين أحدهما متأثرا بجراح أصيب بها في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

قطاع غزة
الكويت
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أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الثلاثاء استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما متأثرا بجراح أصيب بها في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة (خان يونس) جنوب قطاع غزة.

وقالت السلطات الصحية في تصريح صحفي إن مسنا فلسطينيا يبلغ من العمر 69 عاما استشهد جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في المناطق الشرقية لمدينة (خان يونس) النار عليه.

وأضافت أن فلسطينيا آخر استشهد متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية سابقة استهدفت منطقة (المواصي) غربي مدينة (خان يونس).

وشيع فلسطينيون جثماني الشهيدين وسط حالة من الحزن وبمشاركة واسعة من الأهالي الذين نددوا باستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال عمليات إطلاق النار والقصف الجوي والمدفعي في مناطق متفرقة من القطاع ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الفلسطينيين.

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