دولة الكويت تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي أعيانا مدنية واقتصادية في عدد من مدن السعودية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيد خطير وغير مبرر من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما اعربت الوزارة في بيان عن إدانة دولة الكويت لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.