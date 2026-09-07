وزارة الصحة تنظم فعاليات توعوية بمناسبة يوم الصحة العربي لعام 2026

وزارة الصحة

نظمت وزارة الصحة اليوم الاثنين عددا من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي والتغذوي وترسيخ مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة وذلك بمناسبة الاحتفاء بيوم الصحة العربي لعام 2026 الذي يقام تحت شعار (نحو عمر مديد وجودة حياة مستدامة).

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن إدارة الصحة الاجتماعية بالتعاون مع أقسام الخدمة الاجتماعية نظمت فعاليات توعوية في مستشفيات (الجهراء) و(الأميري) و(الطب الطبيعي والتأهيل الصحي) فيما أقامت إدارة التغذية والإطعام فعاليتها في مستشفى الجهراء بالتعاون مع قسم التغذية والإطعام بالمستشفى.

وذكرت أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى الوعي الصحي والتغذوي ودعم مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة ومواصلة الجهود الرامية إلى تمكين أفراد المجتمع من التمتع بحياة أطول وأكثر صحة وجودة.

وأوضح مدير إدارة الصحة الاجتماعية بالوزارة الدكتور حميد غلوم وفق البيان أن مفهوم الصحة لا يقتصر على سلامة الجانب الجسدي بل يمتد ليشمل الجوانب النفسية والاجتماعية.

وأشار غلوم إلى أهمية دور الخدمة الاجتماعية الطبية في دعم المرضى وأسرهم وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة التي تضع احتياجات المريض وجودة حياته في مقدمة الأولويات.

وذكر أن يوم الصحة العربي يمثل مناسبة لتعزيز الثقافة الصحية المستدامة وتوطيد التعاون بين مختلف الكوادر الطبية والاجتماعية وترسيخ دور الأخصائي الاجتماعي باعتباره أحد العناصر الأساسية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

من جانبها أكدت الدكتورة حسناء عياد من ادارة التغذية والاطعام بحسب البيان أهمية التغذية السليمة في دعم الصحة والوقاية من الأمراض والمحافظة على جودة الحياة في مختلف المراحل العمرية لا سيما مع التقدم في العمر مبينة أن تبني نمط حياة صحي ومتوازن يسهم في تعزيز الصحة والقدرة على التمتع بحياة نشطة ومستدامة.

وتضمنت الفعاليات عددا من الأنشطة والإرشادات التوعوية المتعلقة بالتغذية الصحية المتوازنة والوقاية من الأمراض المزمنة وأهمية العناية بالجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية بما يسهم في تعزيز الصحة وجودة الحياة.