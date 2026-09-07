بنك الخليج يوزع 400 حقيبة مدرسية على أبناء الأسر المتعففة

صورة جماعية لفريق سواعد الخليج

للعام الثالث على التوالي، وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، قام بنك الخليج بتوزيع 400 حقيبة مدرسية مجهزة بجميع المستلزمات الضرورية على الطلاب من أبناء الأسر المتعففة، وذلك بالتعاون مع فريقي “بسطة” و”منارة” للعمل التطوعي”، وبمشاركة فاعلة من فريق “سواعد الخليج” .

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة “العودة إلى المدارس” التي ينظمها البنك، والتي تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الداعمة لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة حضورياً بعد فترة طويلة من التعليم عن بُعد نتيجة التطورات الجيوسياسية.

كما يواكب تعاون بنك الخليج مع مبادرة “بسطة” هذا العام الاحتفال بـ “يوم العمل التطوعي” الذي يُصادف الخامس من سبتمبر من كل عام، تأكيداً على قيم العطاء والتكافل الإنساني، وتقديراً للجهود النبيلة التي يبذلها المتطوعون حول العالم دون مقابل، فضلاً عن إلهام الشباب والأجيال القادمة للانخراط في العمل الإنساني وتحويل التطوع إلى ثقافة يومية تساهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وسلاماً.

وفي إطار التزامه بترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، يحرص بنك الخليج على المشاركة في مختلف المناسبات المجتمعية على مدار العام، بهدف إدخال البهجة إلى نفوس الأسر المتعففة وتعزيز دافع أبنائهم الطلاب لمواصلة رحلتهم التعليمية.

كما يقدّم البنك سنوياً دعماً إضافياً للطلبة وأولياء الأمور من حاملي بطاقات البنك الائتمانية والمسبقة الدفع، من خلال توفير عروض وخصومات حصرية على المستلزمات المدرسية بالتعاون مع أبرز المتاجر في الكويت. ويطرح البنك أيضاً مجموعة من الخدمات المصرفية المميزة، مثل القروض التعليمية وحسابات التوفير المتنوعة التي تعزز مفهوم الادخار، بما في ذلك حساب الأطفال “neo”.

ويؤكد بنك الخليج التزامه بمواصلة دعم برامج ومبادرات الاستدامة على كافة المستويات، من خلال إطلاق مبادرات مختارة بعناية تحقق منفعة مشتركة للبنك والمجتمع، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية “كويت جديدة 2035”.