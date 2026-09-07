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‏محافظ الأحمدي يستقبل وفد شركة “أمنية” غير الهادفة للربح والمتخصصة في تجميع البلاستيك

‏محافظ الأحمدي يستقبل وفد شركة "أمنية" غير الهادفة للربح والمتخصصة في تجميع البلاستيك
الكويت مميز
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‏استقبل محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح وفد شركة “أمنية” غير الهادفة للربح والمتخصصة في تجميع البلاستيك.

وضم الوفد كلاً من سناء الغملاس الرئيس التنفيذي لشركة أمنية وفرح شعبان الرئيس التنفيذي للعمليات وعبدالله الزيدي المنسق العام للعمليات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل دعم استدامة مشروع أمنية كأول تطبيق إلكتروني من نوعه في دولة الكويت يهدف إلى غرس ثقافة فرز النفايات البلاستيكية من المصدر سعياً إلى إعادة تدويرها وتحقيق الاستدامة البيئية

كما تم اعتماد تجديد رعاية اللجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء لمسابقة “أُمنية مدرستك” الرابعة لتجميع البلاستيك التي تنظمها الشركة بالتعاون مع وزارة التربية واشراف الهيئة العامة للبيئة في إطار جهودها لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي في المدارس، ودعماً لتحقيق رؤية الكويت 2035.

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