“زين” تدفع بحدود تقنيات 5G-Advanced إلى مستويات جديدة

مبنى زين

حقّقت زين الكويت إنجازاً جديداً في مسيرة تطوير شبكة الجيل الخامس المُتقدّم 5G-Advanced، بعد نجاحها في إتمام أول اختبار من نوعه في الكويت لتقنية دمج ست نطاقات تردّدية وتحقيق سرعة بلغت 3 غيغابِت في الثانية، لتواصل دفع حدود تقنيات الجيل الخامس المُتقدّم على شبكتها الأكثر تتويجاً بالجوائز في الكويت.

يُمثّل الإنجاز خطوة مُهمّة في مسيرة زين نحو تقديم اتصال أسرع وأكثر ذكاءً وموثوقية، وترسيخ ريادة الشبكة كإحدى ركائز استراتيجيتها المؤسّسية 4WARD-التقدّم بغاية، إلى جانب الإسهام في تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية في الكويت لمواكبة المُتطلّبات المُتنامية لاقتصاد رقمي يعتمد بصورة مُتزايدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال توسيع قُدرات شبكة الجيل الخامس المُتقدّم (5G-A) عبر نطاق أوسع من الأطياف الترددية، تعمل زين على توفير بُنية أكثر جاهزية لتجارب رقمية مُتطوّرة، وتحسين جودة الاتصال داخل المباني، ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة المتنقلة، إلى جانب مواكبة النمو المُستمر في الخدمات التي تتطلّب استخداماً كثيفاً للبيانات.

ومع استحواذ خدمات الجيل الخامس على أكثر من 70% من حركة البيانات عبر شبكتها، تواصل زين الاستثمار في التقنيات التي تُعزّز أداء الشبكة اليوم، وتُسهم في تهيئة بنيتها التحتية لمُتطلّبات العالم الرقمي مُستقبلاً، حيث يؤكّد هذا الإنجاز دور الشركة في تطوير المنظومة الرقمية في الكويت، وتوفير بنية اتصال قادرة على دعم خدمات أكثر ذكاءً وتفاعلاً واعتماداً على البيانات.

وأكدت الاختبارات الميدانية بالتعاون مع شركة MediaTek وصول سرعة تنزيل البيانات إلى 3 غيغابِت في الثانية، ما يعكس قُدرة تقنية دمج النطاقات التردّدية على إحداث قفزة ملموسة في أداء الجيل الخامس المُتقدّم، وإلى جانب السرعات الأعلى، تدعم التقنية انتقالاً أكثر سلاسةً للطيف التردّدي الحالي من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس، بما يُساعد زين على الاستفادة من موارد شبكتها بكفاءة أكبر مع استمرار نمو الطلب على خدمات الجيل الخامس.

ومن المتوقع أيضاً أن تُسهم هذه التقنية في تعزيز تغطية الجيل الخامس، لا سيما في المساحات والمواقع الداخلية التي قد تواجه فيها الإشارة تحديات أكبر، كما ترفع بُنية دمج النطاقات من سعة وأداء رفع البيانات بشكلٍ كبير، بما يُوفّر الاتصال عالي الجودة الذي تتطلّبه تطبيقات الذكاء الاصطناعي المُتنقلّة ومُتعدّدة الوسائط، والتي تعتمد على التبادل السريع لكميات كبيرة من البيانات.

ويدعم هذا الإنجاز كذلك طموحات زين الأوسع في مجال الاستدامة من خلال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في الشبكة خلال الانتقال من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس، إذ صُمّمت بنية NRC66 لخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة بيانات يتم نقلها، بما يسمح بتوسيع سعة الشبكة وأدائها بكفاءة أكبر، ويسهم في دعم أهداف الكويت التنموية في الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وجمع الاختبار ما بين ست نطاقات تردّدية عبر تقنيتي تقسيم التردّد المزدوج (FDD) وتقسيم الزمن المزدوج (TDD)، وذلك وفق إعدادات 4FDD+2TDD، حيث تم استخدام 100 ميغاهيرتز على نطاق N41، و100 ميغاهيرتز على نطاق N78، و20 ميغاهيرتز على نطاق N1، و15 ميغاهيرتز على نطاق N3، و10 ميغاهيرتز على نطاق N8، و10 ميغاهيرتز على نطاق N20، وذلك باستخدام جهاز مودم M90 من MediaTek، علماً بأن هذا الإنجاز يُمثّل أول اختبار ناجح من نوعه على مستوى العالم لإعدادات NR6CC عبر تكوين 4FDD+2TDD.