بيت التمويل الكويتي يحصد 7 جوائز مرموقة في مجال الموارد البشرية

رئيس الموارد البشريّة لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف أحمد حمد الحماد

حصدت مجموعة بيت التمويل الكويتي 7 جوائز مرموقة في مجال الموارد البشرية، من بينها 5 جوائز ضمن النسخة الثالثة والعشرين من مؤسسة ستيفي (Stevie) العالمية لعام 2026، بالإضافة إلى جائزتين من جمعية تطوير المواهب (ATD)، في إنجاز جديد يعكس التزام المجموعة بتطوير بيئة عمل متميزة، وتعزيز ممارساتها المبتكرة في مجال الموارد البشرية، مما يسهم في دعم وتمكين موظفيها وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير المستمر. والجوائز من ستيفي هي:

جائزة الاستخدام الموسع لتحليلات وبيانات الموظفين.

جائزة الإنجاز في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

جائزة تطوير تجربة الموظفين والتنقل الوظيفي الداخلي.

جائزة عن منظومة استقطاب وجذب الكفاءات، وحصل عليها كويت ترك.

جائزة عن منصة تطوير المهارات باللغة الإنكليزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحصل عليها كويت ترك.

جائزة تطوير التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من جمعية تطوير المواهب (ATD)، ضمن جوائز التميز في الشرق الأوسط، وحصل عليها كويت ترك.

جائزة عن مركز استقطاب الكفاءات من جمعية تطوير المواهب (ATD)، ضمن جوائز التميز في الشرق الأوسط، وحصل عليها كويت ترك.

وجاءت هذه الجوائز تقديراً لتوظيف البيانات والتحليلات على نطاق واسع في مجال الموارد البشرية ودعم القرارات المتعلقة بالموظفين والمواهب، والذي يعد تحولاً مهماً في طريقة الاستفادة من البيانات في إدارة رأس المال البشري، والمساعدة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وتأكيدا لتفوق البنك في دمج مبادئ الاستدامة ضمن منظومة العمل المؤسسي واستراتيجيته طويلة المدى، وانعكاسا لنجاحه في تطوير رحلة متكاملة، تبدأ من استقطاب الكفاءات وتمتد إلى تمكينهم من اكتشاف فرص التطور والتنقل الوظيفي داخل المجموعة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الموارد البشريّة لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف أحمد حمد الحماد: “يأتي هذا الإنجاز ليدعم تنافسية بيت التمويل الكويتي على الصعيد الدولي، ويؤكد مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة لا تقتصر جهودها على الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية، بل تمتد إلى تطوير منظومة متقدمة لإدارة رأس المال البشري، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في اتخاذ القرارات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الاستدامة والحوكمة ضمن منظومة العمل المؤسسي بالمجموعة”.

وأعرب الحماد عن سعادته بهذا التقدير الدولي للجهود المتواصلة التي يبذلها بيت التمويل الكويتي في بناء منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية من خلال توظيف التكنولوجيا لتمكين الموظفين وتنمية مهاراتهم والحفاظ على بيئة متطورة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدا أن هذه الجهود تنعكس على تعزيز ولاء الموظفين وتساعد على استقطاب أفضل الكفاءات، وترسيخ مكانة المجموعة.

واكد الحماد سعادته بنجاح بنك “كويت ترك” في تعزيز الحضور العالمي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بحصوله على 4 من هذه الجوائز، بما يؤكد امتداد التميز والابتكار في منظومة الموارد البشرية على مستوى المجموعة وأسواقها الدولية.

وأوضح الحماد أن بيت التمويل الكويتي سيواصل الاستثمار في تطبيق أحدث التقنيات لتطوير أداء الموظفين، ومساعدتهم لتحقيق طموحاتهم الوظيفية وتوسيع نطاق برامج الرفاهية المقدمة لهم ولعائلاتهم، بما يعزز تجربة الموظفين، ويرفع جاهزية الكوادر الوطنية، ويدعم تحقيق أهداف المجموعة الاستراتيجية، مشدداً على أن الموارد البشرية تقوم بدور حيوي في دعم وتعزيز أداء المجموعة.

وأكد الحماد أن هذه الجوائز الجديدة، تضاف إلى سجل بيت التمويل الكويتي الحافل بالجوائز والتقديرات العالمية، مما يعزز مكانتها كمؤسسة مالية إسلامية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما تلقي هذه الجوائز الضوء على الجهود الاستثنائية لفريق الموارد البشرية بالمجموعة وتميزهم بالعمل وفقا لأفضل الممارسات والبرامج في هذا المجال.

اختيار الفائزين

يذكر أن اختيار الفائزين للعام الحالي تم استنادا إلى تقييمات استغرقت شهرين، وقام بها أكثر من 300 متخصص للانتهاء من عملية التحكيم والتي تضمنت مراجعة كل مشاركة وتقييمها من قبل خمسة حكام متطوعين على الأقل قبل الموافقة عليهم من قبل فريق عمل جوائز مؤسسة ستيفي (Stevie).

عن جوائز ستيفي وجمعية تطوير المواهب

تجدر الإشارة إلى أن جوائز ستيفي (Stevie)، تأسست في عام 2002، لتكريم الإنجازات والابتكارات والمساهمات الإيجابية للمؤسسات والمهنيين العاملين حول العالم، وتمنح هذه الجوائز بعد مراجعة آلاف الترشيحات سنويا من مؤسسات وأفراد من أكثر من 60 دولة.

كما تعد جمعية تطوير المواهب (ATD) من أكبر المنظمات مهنية واحترافا على مستوى العالم العالم، والتي نجحت في إثراء صناعة التعلم والتطوير (L&D) وإدارة المواهب.