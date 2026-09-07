أمين عام مجلس التعاون: التكامل الخليجي محرك للاستثمار واقتصادنا ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميا

الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة خلال أعمال الدورة الـ15 لقمة (AIM) للاستثمار 2026

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول المجلس أصبحت منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة تستند إلى قاعدة مالية واقتصادية كبيرة عززت قدرتها على النمو واستقطاب الاستثمارات في ظل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي ومؤسسات راسخة ورؤى تنموية واضحة.

وقال البديوي في كلمة خلال أعمال الدورة الـ15 لقمة (AIM) للاستثمار 2026 التي انطلقت في دبي صباح اليوم الاثنين إن الاقتصاد الخليجي بات ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 4ر2 تريليون دولار فيما تقدر أصول الصناديق السيادية الخليجية بأكثر من خمسة تريليونات دولار في وقت بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية نحو 9ر3 تريليون دولار في عام 2025.

وأضاف أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ نحو 7ر792 مليار دولار في عام 2025 منها نحو4ر171 مليار دولار استثمارات بين دول المجلس نفسها بما يمثل قرابة 22 في المئة من الإجمالي مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الترابط بين اقتصادات دول المجلس وأن التكامل الخليجي أصبح في ذاته محركا للاستثمار.

وأوضح أن الرؤى الوطنية لدول المجلس أسهمت في توسيع دور القطاع الخاص وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وفتح مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل ومن بينها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والاقتصاد المعرفي.

وأكد أن مستقبل الاستثمار في دول مجلس التعاون يرتكز على اقتصادات قوية وتكامل أعمق وانفتاح على العالم واستثمار في المستقبل مشيرا إلى أن دول المجلس تمضي في ترسيخ موقعها على خريطة الاقتصاد والاستثمار العالمي وتتطلع إلى بناء شراكات استثمارية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة.

ودعا البديوي المستثمرين والشركاء حول العالم إلى النظر إلى دول مجلس التعاون ليس باعتبارها وجهة للاستثمار فحسب بل شريكا في بناء مستقبل الاستثمار العالمي القائم على الثقة والشراكة والمعرفة والابتكار وتحقيق التنمية والازدهار المستدام.

وأشاد بجهود دولة الإمارات في تعزيز الحوار الاقتصادي والاستثماري الدولي مؤكدا أن دبي قدمت نموذجا عالميا في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة وتحويل التحديات إلى فرص وقصص نجاح.

وكانت قمة (AIM) للاستثمار 2026 انطلقت في إمارة دبي صباح اليوم بمشاركة دولة الكويت ممثلة بوزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي إلى جانب نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال من مختلف دول العالم وتستمر ثلاثة أيام.