هيئة البيئة: حريصون على متابعة ورصد جودة الهواء باستمرار لحماية الإنسان والبيئة

محطة رصد الهواء في الاحمدي

أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الاثنين الحرص المستمر على متابعة ورصد جودة الهواء في مختلف مناطق البلاد انطلاقا من اهتمام دولة الكويت البالغ بجودة الهواء ودوره الكبير في حماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة.

وقال مدير إدارة رصد جودة الهواء في الهيئة المهندس شريف الخياط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم الدولي لنقاوة الهواء إن الهيئة تعتمد على منظومة متخصصة لرصد جودة الهواء عبر محطات الرصد الثابتة والمتنقلة بما يسهم في توفير بيانات ومؤشرات دقيقة عن مستويات الملوثات في الهواء المحيط.

وأوضح أن محطات رصد جودة الهواء تقوم بقياس ومتابعة عدد من الملوثات والعناصر المؤثرة في جودة الهواء حيث يتم جمع البيانات وتحليلها بصورة مستمرة كل خمس دقائق للاستفادة منها في تقييم الحالة البيئية ورصد أي تغيرات في مستويات الملوثات.

وأكد الخياط حرص الهيئة على تشغيل وصيانة ومعايرة أجهزة محطات الرصد بما يضمن دقة واستمرارية البيانات التي يتم الحصول عليها.

وأفاد بأن الهيئة عملت على تعزيز قدراتها في مجال رصد جودة الهواء عبر توفير محطات ثابتة ومتنقلة وأجهزة متخصصة لقياس الملوثات بما يتيح التعامل مع مختلف الظروف والمواقع ومتابعة مصادر وتأثيرات تلوث الهواء بصورة أكثر شمولا.

وذكر أن الظروف المناخية التي تتميز بها دولة الكويت ومنها ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الترابية والغبارية قد يكون لها تأثير مباشر في مستويات جودة الهواء ما يجعل الرصد المستمر وتحليل البيانات أمرا أساسيا لفهم التغيرات التي تطرأ على جودة الهواء وتحديد العوامل المؤثرة فيها.

وحول التعاون العلمي لإيجاد حلول مستدامة في هذا الشأن أشار الخياط إلى تعاون الهيئة مع معهد الكويت للابحاث العلمية وكلية (هارفرد) للصحة العامة في الولايات المتحدة الامريكية بدراسة تأثيرات الملوثات الهوائية على جودة الهواء وصحة الانسان سواء كانت ملوثات محلية او عابرة للحدود وتدريب الكوادر الوطنية للتعامل مع تحليل ودراسة البيانات وربطها مع العوامل المناخية السائدة بالمنطقة ضمن مشروع سيتم الانتهاء من اعماله في ديسمبر عام 2027.

وقال إن بيانات الرصد تمثل عنصرا أساسيا في دعم العمل البيئي واتخاذ الإجراءات المناسبة كما تسهم في تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بمستويات جودة الهواء والعوامل التي قد تؤثر فيها لافتا إلى أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد للحد من مصادر الانبعاثات والمحافظة على جودة الهواء.

وأكد استمرار الهيئة في تطوير منظومة رصد جودة الهواء ورفع كفاءة أجهزتها ومحطاتها بما يتماشى مع أهداف دولة الكويت في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة مبينا أن تحسين جودة الهواء تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.

ودعا إلى تعزيز الممارسات البيئية السليمة والحد من مسببات تلوث الهواء مؤكدا أن المحافظة على هواء نظيف ونقي تعد جزءا أساسيا من حماية صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة في دولة الكويت.