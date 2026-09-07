البلدية: الالتزام بضوابط البناء والهدم والترميم وفق لائحة السلامة ضرورة لتحقيق بيئة آمنة

بلدية الكويت

جددت بلدية الكويت دعوتها المواطنين إلى ضرورة الالتزام بضوابط أعمال البناء والهدم والترميم والتخلص من الأنقاض في المواقع المخصصة لها وفق اشتراطات لائحة السلامة لتحقيق بيئة نظيفة امنة.

وحذرت البلدية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين من رمي الأنقاض والنفايات الإنشائية في الساحات والطرقات مؤكدة رصد فرق السلامة في المحافظات الست تطبيق تلك الاشتراطات بشكل يومي.

ولفتت إلى إطلاقها حزمة من الرسائل التوعوية في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (عمّر لا تخرب) موجهة إلى أصحاب القسائم والعقارات بعدم رمي الأنقاض والمخلفات الانشائية أمام العقارات.

وشددت على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات ضد المخالفين للوائح البلدية التي تنص على رفع الأنقاض والمخلفات من أصحاب العقارات وعدم تكديسها أمام عقاراتهم تجنبا لتطبيق المخالفات والغرامات ضدهم.

وأكدت حرصها على القيام بدورها بكل طاقتها للتأكد من تطبيق لوائح وأنظمة البلدية ورفع المخلفات المجهولة المصدر مع رفع تقارير ومخالفات ضد المخالفين.

وقالت البلدية إن الفرق الميدانية تقوم بجولات يومية لرصد القسائم والمنازل المخالفة حيث يتمثل دورها في مراقبة عمليات البناء لضمان سلامة العقارات المجاورة والتأكد من الإجراءات للحفاظ على أرواح الناس.

ودعت أصحاب القسائم والمنازل تحت الإنشاء إلى متابعة الحسابات الرسمية لبلدية الكويت للاستفادة من الرسائل التوعوية والإرشادات التي ستنشر تباعا والتواصل معها للاستفسار عن أي متطلبات تنظيمية بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم وضمان التزامهم بالأنظمة واللوائح.