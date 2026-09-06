الداخلية: ضبط شخصين بحوزتهما 163 كيسا يشتبه باحتوائها على مادة الهيروين المخدرة

الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد ضبط شخصين في منطقة السالمية بحوزتهما 163 كيسا يشتبه باحتوائها على مادة (الهيروين) المخدرة وذلك ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة آفة المخدرات وضبط مروجيها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن عملية الضبط جاءت خلال جولة استطلاعية لإحدى الدوريات الأمنية في المنطقة إذ حاول المتهمان الفرار والتخلص من الأكياس قبل أن يتمكن رجال الأمن من السيطرة عليهما.

وأضافت أن المضبوطات توزعت بواقع 75 كيسا بحوزة المتهم الأول و88 كيسا بحوزة المتهم الثاني مشيرة إلى إحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.