وزير الشباب والرياضة يكرم عددا من الشباب الكويتي الذين حققوا إنجازات بمختلف المجالات الرياضية والعلمية

تكريم الوزير الجلاهمة لمنتخب الكويت لكرة الطاولة

كرم وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة اليوم الأحد عددا من الشباب الكويتي في مختلف المجالات الرياضية والعلمية الذين رفعوا اسم الكويت في المحافل الدولية وذلك في مقر الهيئة العامة للشباب والرياضة بحضور أولياء أمورهم والمشرفين عليهم.

وأكد الوزير الجلاهمة في تصريح صحفي بهذه المناسبة حرص الهيئة على مواصلة دعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات الرياضية والعلمية وتوفير البيئة المناسبة لصقل مهاراتهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من النجاحات التي تعكس صورة الكويت المشرقة في المحافل الدولية.

وأوضح أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الهيئة على احتضان المواهب الوطنية وتشجيعها كما يؤكد دور الأسرة في دعم مسيرة الشباب الكويتي نحو مزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

وشمل التكريم إنجازات منتخب الكويت لكرة الطاولة الذي حقق ميداليات متعددة في بطولة غرب آسيا النسوية التي أقيمت في الأردن إلى جانب بطولة العالم للقوة البدنية في جنوب أفريقيا التي حقق خلالها المنتخب الوطني ميدالية فضية مشرفة للكويت وكذلك إنجازات منتخب الكويت للبولينغ الذي تألق في البطولات الآسيوية محققا ميداليات متنوعة عززت مكانة الكويت في هذه الرياضة.

وفي الجانب العلمي تم الاحتفاء بإنجاز طلبة وزارة التربية المشاركين في أولمبياد علوم الأرض الدولي الذي أقيم في مدينة تورينو الإيطالية حيث حصدوا ثماني ميداليات علمية عززت مكانة الكويت في المحافل الأكاديمية العالمية.