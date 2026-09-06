بنك الخليج يفتتح فرعاً في مجمع الجون بشارع فهد السالم

صورة جماعية لموظفي الفروع

أعلن بنك الخليج عن افتتاح فرع جديد في مجمع الجون بشارع فهد السالم، ليحل محل فرعه السابق بالشارع نفسه، وذلك ضمن جهوده لمواكبة تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتجددة.

ويأتي افتتاح فرع شارع فهد السالم ضمن استراتيجية بنك الخليج الهادفة إلى الارتقاء بتجربة العملاء في مختلف نقاط التواصل مع البنك، والتي تشمل تطوير البيئة المصرفية داخل الفروع وفق أحدث المفاهيم والتوجهات المصرفية، من خلال توفير بيئة أكثر عصرية وراحة، تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة وكفاءة، إلى جانب الحصول على الدعم والاستشارات التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.

ويتميز الفرع بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والعملية، حيث تم الاهتمام بمختلف التفاصيل التي تسهم في تعزيز راحة العملاء وتحسين تجربتهم داخل الفرع. كما تم تصميم المساحات بطريقة تضمن سهولة الحركة والتنقل، وتوفير مستويات مناسبة من الخصوصية والراحة، فضلاً عن تنظيم الخدمات بصورة تساعد على سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات المصرفية.

ويعكس الفرع الجديد توجه بنك الخليج نحو تطوير نموذج حديث للفروع المصرفية، يجمع بين الخدمة الشخصية التي تحظى بأهمية كبيرة لدى العملاء، والاستفادة من الحلول والتقنيات الحديثة التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات. ويؤمن البنك بأن الفروع المصرفية ستظل أحد أهم قنوات التواصل مع العملاء، لا سيما في تقديم الخدمات المتخصصة والاستشارات المصرفية وبناء علاقات مباشرة ومستدامة معهم.

وفي إطار التزامه بمبادئ الاستدامة، حرص بنك الخليج على مراعاة الجوانب البيئية خلال عملية تطوير الفروع، وتطبيق مفاهيم التصميم المستدام التي تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة، بما يتماشى مع توجهات البنك الرامية إلى دمج الاستدامة في مختلف عملياته وممارساته. ويأتي ذلك ضمن جهود البنك المستمرة للمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وتعزيز الوعي بأهمية المسؤولية البيئية في قطاع الأعمال والخدمات المالية.

ويواصل بنك الخليج الاستثمار في تطوير قنواته المصرفية وشبكة فروعه، انطلاقاً من رؤيته التي تضع العميل في صميم اهتماماته، وحرصه على تقديم تجربة مصرفية متكاملة عبر مختلف القنوات. ويؤكد البنك التزامه بمواصلة تطوير خدماته ومنتجاته والاستثمار في الحلول المبتكرة التي تلبي تطلعات العملاء، وتوفر لهم مزيداً من السهولة والمرونة والراحة، إلى جانب مواصلة جهوده في مجالات الاستدامة والشمول الاجتماعي.