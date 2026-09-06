وزير التربية ينظم آليات نقل المتعلمين العرب إلى فصول غير الناطقين بالعربية في المدارس الأجنبية

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي

أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأحد قرارا وزاريا بشأن تنظيم شروط وآلية نقل المتعلمين العرب إلى صفوف المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية (AFL) في المدارس ذات المنهج الأجنبي بما ينظم إجراءات تقديم الطلبات ودراستها واعتمادها ويحدد الحالات المستحقة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية النقل.

وقالت (التربية) في بيان صحفي إن القرار حدد عددا من الحالات التي يسمح فيها بنقل المتعلم العربي إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية وتشمل أبناء الدبلوماسيين والمتعلم العربي لأم غير عربية والمتعلم الذي قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خارج دولة الكويت ولم يسبق له التعليم في مدارس عربية.

وذكرت أن الحالات تشمل أيضا المتعلم الذي لديه تقرير إعاقة تعليمية معتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتقرير من اللجنة المختصة لتقييم مستواه اللغوي وكذلك من سبق له الحصول على موافقة للانضمام إلى فصول المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية.

وبينت أن تقديم طلب النقل ومتابعته يتمان إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية على منصة AFL حيث يبدأ الإجراء بقيام ولي الأمر بتقديم طلب نقل المتعلم وإرفاق المستندات والشهادات المطلوبة لتتم بعد ذلك إحالة الطلب إلكترونيا إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص لاستكمال أعمال المراجعة والتحقق من مدى استيفاء الشروط والحصول على الموافقات اللازمة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأفادت بأن تنظيم آلية تقديم ودراسة طلبات النقل يهدفان إلى ضمان وضوح الإجراءات والتحقق من استيفاء الحالات المتقدمة للشروط والضوابط المحددة قبل اعتمادها إلى جانب إتاحة إمكانية متابعة ولي الأمر لحالة الطلب إلكترونيا واستكمال الإجراءات مع المدرسة بعد صدور الموافقة دون الحاجة إلى المراجعة حضوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار نص كذلك على إلغاء جميع القرارات والنشرات التي تتعارض مع أحكامه والعمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ صدوره من قبل جميع جهات الاختصاص.