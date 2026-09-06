معهد الأبحاث: اجتماع إقليمي بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية لتعزيز حماية المياه الجوفية

لقطة جماعية للمشاركين في الاجتماع الإقليمي حول تعزيز حماية المياه الجوفية باستخدام التكنولوجيا النووية في معهد الكويت للأبحاث العلمية

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الأحد انطلاق اجتماع إقليمي بعنوان (تعزيز حماية المياه الجوفية باستخدام التكنولوجيا النووية في ظل تحديات التغير المناخي والتلوث) بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر حتى الخميس المقبل.

وقال المعهد في بيان صحفي إن الاجتماع يعقد في إطار الاتفاق التعاوني الإقليمي للدول العربية في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (اراسيا) بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من عدد من الدول العربية.

وأضاف أن الاجتماع يأتي ضمن أنشطة المشروع الإقليمي الخاص بتقييم التلوث وتأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية باستخدام التقنيات النووية لإعداد خرائط قابلية تأثر المياه الجوفية وتحديد مناطق حمايتها الذي تتولى دولة الكويت دور المنسق الرئيسي له.

وأوضح أن الاجتماع يشهد مشاركة نحو 20 متخصصا وممثلا من الكويت ولبنان والأردن والعراق وسوريا وسلطنة عمان والإمارات واليمن إلى جانب المسؤول الفني في مجال هيدرولوجيا النظائر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتورة ريم الطرابلسي والخبير الدولي من إسبانيا الدكتور إيناكي فاديو بيريز.

وذكر أن أعمال الاجتماع افتتحت بكلمة ترحيبية لضابط الاتصال الوطني مع الوكالة في المعهد الدكتورة حبيبة المنيع فيما ترأس الجلسة الافتتاحية القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه الدكتور خالد هادي بمساعدة ممثل الوكالة الدكتورة ريم الطرابلسي.

وبين أن الاجتماع يركز على تبادل الخبرات والمعارف العلمية في مجال حماية المياه الجوفية وتعزيز الاستفادة من التقنيات النووية والنظائرية في تقييم آثار التلوث والتغير المناخي إلى جانب بحث التحديات المستقبلية وسبل تعزيز استدامة الموارد المائية وتحسين إدارتها في الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن تنظيم الاجتماع يؤكد أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات العلمية والتقنية في مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الموارد المائية ودعم الجهود الرامية إلى حماية المياه الجوفية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.