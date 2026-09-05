التربية: برنامج “بلغ” يستجيب لأكثر من 8 آلاف بلاغ بنسبة 65% من اجمالي البلاغات

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم السبت أن برنامج (بلغ) في المدارس استجاب حتى اليوم السبت لنحو 602ر8 بلاغ بنسبة 65 بالمئة من اجمالي البلاغات التي تلقاها البرنامج الذي يهدف إلى رصد أي ملاحظات أو احتياجات ثم يقوم بمعالجتها بصورة عاجلة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في الوزارة حمد الحمد في بيان ضرورة التعامل مع الملاحظات والاحتياجات بصفة الاستعجال خلال هذه المرحلة وتعزيز التكامل والتنسيق مع إدارات الصيانة والخدمات والجهات المختصة في مختلف المناطق التعليمية بما يدعم سرعة الاستجابة لاحتياجات الميدان واستكمال الأعمال المتبقية وفق الأولويات الفعلية لكل مدرسة قبل استقبال الطلبة.

وأوضحت الوزارة وفق البيان أن البرنامج أسهم في ربط المدارس والمناطق التعليمية وفرق الاستعداد والقطاعات المختصة ضمن منظومة إلكترونية موحدة تبدأ من تسجيل الملاحظة أو الاحتياج في المدرسة وإحالته مباشرة إلى جهة الاختصاص وصولا إلى متابعة الإجراءات المتخذة بشأنه واستكمال الأعمال المطلوبة وإغلاق البلاغ.

وأشارت إلى أن فرق الاستعداد والجهات المختصة تابعت عبر البرنامج خلال العطلة الصيفية أكثر من 13 ألف بلاغ متعلق بأعمال الصيانة المدنية والكهربائية وأجهزة التكييف وبرادات المياه ونظافة المدارس إلى جانب توريد الكتب والأثاث المدرسي والمكتبي وغيرها من متطلبات الجاهزية.

وأفادت أنه تم إنجاز وحل 602ر8 بلاغ بنسبة 2ر65 بالمئة من إجمالي البلاغات الواردة فيما يجري العمل على نحو 5ر20 من البلاغات إضافة إلى 3ر14 بالمئة تمثل بلاغات جديدة يجري استكمال التعامل معها.

وأكدت استمرار المتابعة المكثفة وتكثيف جهود القطاعات وفرق الاستعداد والجهات المختصة لاستكمال البلاغات والأعمال القائمة مبينة أن تفعيل (بلغ) خلال هذه المرحلة يعزز سرعة رصد الاحتياجات ومعالجتها ويرسخ التكامل بين الميدان والقطاعات المعنية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية واستكمال التحضيرات اللازمة لاستقبال المتعلمين مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027.