الوطني ضمن أكبر 10 بنوك على مستوى المنطقة في قائمة “ذي بانكر” لأفضل 100 بنك عربي للعام 2026

مبنى بنك الكويت الوطني

في تأكيد جديد على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي، تصدر بنك الكويت الوطني قائمة تصنيف مجلة “ذي بانكر” العالمية لأفضل 100 بنك عربي لعام 2026، وذلك على مستوى الكويت، كما حافظ على المرتبة التاسعة على مستوى بنوك المنطقة.

واستندت مجلة “ذي بانكر” في تصنيفها السنوي لأفضل 100 بنك عربي إلى العديد من المعايير من أهمها: إجمالي رأس المال الأساسي والأصول والربحية وجودة الأصول، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية.

وبفضل صلابة مركزه المالي والنتائج المالية القوية التي يحققها، تبوأ البنك المرتبة الأولى على مستوى الكويت من حيث حجم الأصول التي وصلت 147.13 مليار دولار كما بلغ العائد على الأصول 1.35% ووصل العائد على رأس المال نحو 13.42%.

وتصدر بنك الكويت الوطني الترتيب على مستوى الكويت من حيث معيار رأس المال الأساسي “” Tier 1 capital، الذي وصل إلى 14.8 مليار دولار بنهاية العام 2025 بنمو بلغت نسبته 9.9% على أساس سنوي، بالإضافة إلى تصدره قائمة جودة الأصول ومستويات السيولة على مستوي كافة البنوك الكويتية.

ويشكل اختيار الوطني ضمن هذه القائمة تأكيداً على ريادته على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يبرهن على قوة ميزانيته العمومية وتفوقه في الأداء على بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية.

كما يعكس اختيار البنك في قائمة أفضل بنوك المنطقة، جودة أرباحه التي ترتكز إلى أسس صلبة في جميع قطاعات أعماله الرئيسية بالإضافة إلى البصمة الجغرافية الفريدة التي يتمتع بها البنك في نحو 4 قارات وعبر 13 دولة حول العالم.

ويذكر أنه خلال العام الماضي وتقديراً لجهود الوطني في دعم العملاء والموظفين، كان البنك واحدًا من البنوك القليلة التي تم تقديرها من خلال عدد من الجوائز المرموقة في مجالات الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية كما حصد البنك أيضاً نسبة عالية في مؤشر رضا العملاء.

كما يواصل البنك تميزه بأحد أفضل مستويات التصنيف الائتماني، بين معظم البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث «موديز»، و«فيتش»، و«ستاندرد آند بورز»، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحصيفة التي يتبعها، ومنهجه المنظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار اللذين يتمتع بهما جهازه الإداري والتنفيذي.

وحقق البنك صافي أرباح في عام 2025 بلغ 575.6 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أميركي)، كما سجل نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 3.6% لتبلغ 1.3 مليار دينار كويتي (4.2 مليار دولار أميركي) في العام 2025.

والجدير بالذكر أن مجلة “ذي بانكر” العالمية التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الشهيرة، تأسست في العام 1926، وتعد من أعرق المجلات وتقوم بإجراء استبيانات لأفضل المؤسسات المالية في نحو 120 بلداً حول العالم، من أجل تسليط الضوء على البنوك الرائدة والمتميزة في المجتمع المصرفي العالمي.

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