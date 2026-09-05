بيت التمويل الكويتي يعزز ثقافة الاستدامة البيئية لدى الأجيال الناشئة 

فيصل السريع وعدد من المسؤولين في تكريم الفائزين

اختتم بيت التمويل الكويتي مشاركته الاستراتيجية في “معسكر الاستدامة”، إحدى المبادرات التعليمية والتوعوية الرائدة الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة، بمشاركة أكثر من 120 طالباً وطالبة خاضوا تجربة تعليمية وعملية متكاملة على مدى شهر كامل، جمعت بين المعرفة والتطبيق والابتكار في مجالات الاستدامة المختلفة.

وقال المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية فى بيت التمويل الكويتي، فيصل السريع: “تأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام البنك بدعم المبادرات البيئية والتنموية، وتعزيز دوره في المساهمة ببناء جيل أكثر وعيا بالقضايا البيئية وأكثر قدرة على ابتكار حلول فاعلة للتحديات المرتبطة بالاستدامة، انسجاما مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وحرصه على الاستثمار في الطاقات الشبابية وتمكينها من الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأشار إلى أن المعسكر شهد على مدى أربعة أسابيع برنامجاً ثرياً بالأنشطة التعليمية والتطبيقية، أتاح للمشاركين استكشاف مفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري وإدارة الموارد والحفاظ على البيئة، إلى جانب تنمية مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي وحل المشكلات. كما عمل الطلبة ضمن فرق متخصصة على تطوير مشاريع عملية تناولت عدداً من التحديات البيئية، وقدمت أفكارا وحلولا مبتكرة قابلة للتطبيق، بما عزز مفهوم الابتكار المستدام لديهم.

وأضاف السريع انه في ختام المعسكر، قدّم بيت التمويل الكويتي، ضمن حملته البيئية “Keep it Green”، جائزة أفضل مشروع تقديرا للجهود المتميزة التي بذلها الطلبة، وتشجيعا للأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة التي طُرحت خلال البرنامج. وتهدف الجائزة إلى تحفيز المشاركين على مواصلة تطوير مشاريعهم ومبادراتهم البيئية، وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة لديهم، بما يؤهلهم للقيام بدور فاعل في مواجهة التحديات البيئية مستقبلا.

وأكد حرص بيت التمويل الكويتي على دعم مثل هذه المبادرات النوعية إيمانا بأهمية تمكين الشباب وإشراكهم في الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات والخبرات العملية التي تساعدهم على فهم التحديات البيئية وابتكار حلول فعالة لمعالجتها. كما تسهم هذه البرامج في اكتشاف المواهب الشابة وصقل قدراتها وتوجيهها نحو مجالات ذات أثر إيجابي على المجتمع والبيئة.

ولفت إلى مواصلة بيت التمويل الكويتي، من خلال حملة “Keep it Green”، تنفيذ ودعم العديد من المبادرات البيئية والتوعوية الهادفة إلى تعزيز الممارسات المستدامة ونشر الثقافة البيئية بين مختلف فئات المجتمع، انطلاقاً من التزامه بدوره الريادي في مجال الاستدامة ومسؤوليته تجاه المجتمع والبيئة، وحرصه على المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.