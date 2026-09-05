KIB ينجح في تسعير أول إصدار له من الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي ولأجل خمس سنوات

رئيس مجلس إدارة KIB الشيخ محمد جراح الصباح ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB رائد جواد بوخمسين

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) نجاحه في تسعير أول إصدار له لصكوك ذات الأولوية غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ولأجل خمس سنوات، وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي. ويمثل الإصدار خطوة استراتيجية في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة التمويل طويل الأجل للبنك، كما يعكس ثقة المستثمرين في متانة مركزه المالي وحضوره في أسواق رأس المال الإقليمية والدولية.

وجاء نجاح الإصدار في ظل بيئة سوقية عالمية متغيرة، حيث أسهم الطلب القوي في تضييق هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالمؤشرات السعرية الأولية ليصل الهامش النهائي إلى 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، وبمعدل ربح سنوي يبلغ 5.502%.

وحظي الإصدار بطلب قوي من المستثمرين منذ انطلاقه، حيث بلغ حجم الطلبات نحو 1.2 مليار دولار أمريكي بما يعادل 2.4 مرة حجم الإصدار مما يعكس عمق الطلب على الإصدار.

ثقة المستثمرين والمكانة الاستراتيجية

وفي معرض تعقيبه على نجاح الإصدار، قال رئيس مجلس إدارة KIB، الشيخ/ محمد جراح الصباح: “يعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في متانة المركز المالي ووضوح التوجه الاستراتيجي لمجموعة KIB”.

وأضاف أن هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في تعزيز حضور KIB في أسواق رأس المال الدولية وتوسيع قاعدة المستثمرين، باعتباره أول إصدار لصكوك ذات الأولوية غير المضمونة من جانب البنك، وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي.

وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني نهائي بدرجة “A” من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بما يتماشى مع التصنيف طويل الأجل للبنك عند “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تفاصيل الإصدار

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، السيد/ رائد جواد بوخمسين: “يمثّل الإصدار خطوة استراتيجية في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة التمويل طويل الأجل للبنك بما يدعم خطط النمو المستدام ويحافظ على مركز قوي ومتوازن للسيولة وإدارة فعالة للالتزامات وفق أفضل الممارسات المصرفية”.

وأضاف بوخمسين: “جاء الإصدار وفق هيكل يجمع بين الوكالة/المرابحة، لأجل خمس سنوات، حيث تكتسب فيه أدوات التمويل (الصكوك) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أهمية متزايدة لدى المؤسسات المالية والمستثمرين. وستتم تسوية الإصدار بتاريخ 10 سبتمبر 2026 وإدراج الصكوك في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، على أن تستحق الصكوك بتاريخ 10 سبتمبر 2031”.

وأشاد بالدور الحيوي للشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا الإصدار، حيث تولى كل من سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وستاندرد تشارترد مهام المنسقين العالميين، بينما عمل كل من أي أس بي كابيتال، وبنك بوبيان، وسيتي بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبيتك كابيتال، والدولي إنفست، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، والمؤسسة العربية المصرفية، والبنك العربي، وكيو أن بي كابيتال، مهمة مديري إصدار رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب.