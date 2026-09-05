بنك الكويت الوطني يعزز تجربة التسوق عبر بطاقات "الوطني - أورا" بمزايا ومكافآت حصرية

يواصل بنك الكويت الوطني تقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز القيمة المضافة لعملائه، ومن أبرزها بطاقات “الوطني – أورا” التي تمنح العملاء تجربة تسوق استثنائية تجمع بين سهولة الدفع والمكافآت المجزية والمزايا الحصرية، وذلك بالتعاون الحصري مع مجموعة الشايع. وتجسد هذه الشراكة نموذجاً للتكامل بين الخدمات المصرفية وبرامج الولاء الرائدة، بما يثري تجربة العملاء ويوفر لهم قيمة أكبر مع كل عملية شراء.

وتأتي هذه البطاقات في إطار استراتيجية بنك الكويت الوطني الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء وتواكب أنماط حياتهم المتغيرة، عبر تقديم قيمة مضافة حقيقية تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية لتشمل مكافآت وتجارب تسوق متميزة مع أشهر العلامات التجارية العالمية.

وتتيح بطاقات “الوطني – أورا” الائتمانية ومسبقة الدفع لعملاء البنك فرصة كسب نقاط برنامج الولاء “أورا” بنسبة تصل إلى 8% من قيمة مشترياتهم عند استخدام البطاقات ويمنح هذا العائد المرتفع العملاء فرصة الاستفادة من مشترياتهم اليومية بطريقة أكثر ، عبر تحويل الإنفاق المعتاد إلى مكافآت ملموسة ومتنامية

بكل سهولة من خلال تطبيق “أورا” الإلكتروني، الذي يوفر تجربة رقمية متكاملة تتيح لهم الاطلاع على الرصيد المتاح وخيارات الاستبدال المختلفة.

ويستفيد حاملو البطاقات من شبكة واسعة تضم أكثر من 50 علامة تجارية عالمية ضمن برنامج “أورا”، حيث يمكن استبدال النقاط المكتسبة أو استخدامها مباشرة للدفع مقابل المشتريات لدى المتاجر المشاركة. وتتنوع هذه العلامات التجارية بين قطاعات الأزياء والجمال والمطاعم والضيافة ونمط الحياة، بما يتيح للعملاء خيارات واسعة تتناسب مع مختلف احتياجاتهم واهتماماتهم. ويعكس هذا التنوع حرص البنك على تقديم منظومة مكافآت شاملة تراعي أنماط الحياة المختلفة وتلبي تطلعات شرائح واسعة من العملاء.

وتشمل قائمة العلامات التجارية المشاركة أسماء عالمية مرموقة وعلامات تجارية تديرها وتشغلها مجموعة الشايع في مختلف الأسواق التي تعمل بها.

ويمنح التطبيق الخاص ببرنامج “أورا” العملاء مرونة كبيرة في الاستفادة من النقاط المكتسبة، إذ يمكنهم اختيار كيفية استبدال النقاط وفقاً لتفضيلاتهم الشخصية، سواء عبر استخدامها جزئياً أو كلياً أثناء التسوق، وهو ما يضيف بُعداً جديداً لتجربة العملاء ويعزز من قيمة المكافآت التي يحصلون عليها مع كل عملية شراء.

ولا تقتصر مزايا بطاقات “الوطني – أورا” على المكافآت المتعلقة بالتسوق فقط، بل تشمل أيضاً مجموعة من الامتيازات العالمية المقدمة من Mastercard، والتي تم تصميمها لتوفير تجربة أكثر راحة وتميزاً لحاملي البطاقات داخل الكويت وخارجها. وتشمل هذه المزايا إمكانية الدخول المجاني إلى العديد من صالات المطارات حول العالم، بالإضافة إلى تأمين السفر المجاني، وعروض وخصومات حصرية على خدمات السفر والحجوزات، إلى جانب باقة متنوعة من المزايا المصممة لتلبية احتياجات العملاء خلال رحلاتهم وتنقلاتهم.

ويؤكد بنك الكويت الوطني من خلال هذه الشراكة التزامه المستمر بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المختلفة وتوفر لهم مزايا تنافسية حصرية، بما يعزز مكانته باعتباره البنك الرائد في القطاع المصرفي الكويتي وأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة.

وتنسجم بطاقات “الوطني – أورا” مع رؤية البنك الهادفة إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة، بما يسهم في توفير تجارب مصرفية متطورة ومتكاملة للعملاء، ويعزز الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة وبرامج الولاء المتقدمة.

ومن خلال هذه المزايا المتكاملة، تعكس بطاقات “الوطني – أورا” التوجه المتزايد نحو توفير حلول دفع ذكية ترتبط مباشرة بأسلوب حياة العملاء، وتمنحهم مكافآت ملموسة وتجارب تسوق أكثر قيمة، بما يرسخ مكانة بنك الكويت الوطني كأحد أكثر البنوك ابتكاراً في تقديم المنتجات المصرفية التي تجمع بين المرونة والتميز والعوائد المجزية.