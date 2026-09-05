سفير الكويت في واشنطن: مقتنيات مجموعة الصباح الآثارية توثق مراحل متعددة من تاريخ الفن الإسلامي

الشيخة الزين الصباح تزور متحف فرجينيا للفنون الجميلة للاطلاع على معرض مغول الهند العظماء الذي يضم مقتنيات من مجموعة الصباح الاثارية

أكدت سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح اليوم السبت أهمية دور (دار الآثار الإسلامية) في الكويت التي تضم مقتنيات (مجموعة الصباح الآثارية) في توثيق مراحل متعددة من تاريخ الفن الإسلامي وحضاراته الممتدة حول العالم.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة الزين الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال زيارتها إلى متحف فرجينيا للفنون الجميلة في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا للاطلاع على معرض (مغول الهند العظماء) الذي يضم مقتنيات من (مجموعة الصباح الآثارية) في الكويت إلى جانب مجموعة استثنائية من الأعمال والمقتنيات الفنية والتاريخية التي تستعرض الإرث الفني والثقافي الغني للحضارة المغولية الإسلامية في الهند.

وقالت الشيخة الزين الصباح إن مشاركة (مجموعة الصباح الآثارية – دار الآثار الإسلامية) في هذا المعرض تعكس الحضور الثقافي المتميز لدولة الكويت ودورها في حفظ ودراسة التراث الإسلامي والتعريف به عالميا.

وأضافت أن المشاركة تجسد كذلك أهمية الفن والتراث في مد جسور التواصل وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

وتكتسب مشاركة (مجموعة الصباح الآثارية – دار الآثار الإسلامية) في هذا المعرض أهمية خاصة لما تتمتع به المجموعة من مكانة دولية مرموقة وما تضمه من مقتنيات نادرة توثق مراحل متعددة من تاريخ الفن الإسلامي وحضاراته الممتدة عبر مناطق مختلفة من العالم.