وزيرة الشؤون: العمل الخيري الكويتي إرث وطني راسخ تتوارثه الأجيال

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت أن العمل الخيري في دولة الكويت إرث وطني راسخ توارثته الأجيال ونهج أصيل في المجتمع الكويتي.

وقالت الوزيرة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف الخامس من سبتمبر كل عام إن ما يحظى به العمل الخيري والإنساني من اهتمام ودعم من القيادة السياسية الحكيمة يعكس المكانة الراسخة لهذا النهج في سياسة دولة الكويت ويعزز استمرار رسالتها الإنسانية محليا ودوليا.

وأضافت أن العمل الخيري الكويتي تطور من مبادرات مجتمعية متجذرة إلى منظومة مؤسسية تحمل رسالة إنسانية تقوم على مساندة المحتاج وصون كرامة الإنسان أينما كان.

وأوضحت أن وزارة (الشؤون) عملت على تطوير منظومة العمل الخيري من خلال تحديث الأطر واللوائح التنظيمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية فيما يأتي مشروع مرسوم بقانون تنظيم العمل الخيري والإنساني استكمالا لهذه الجهود وتعزيزا للحوكمة والعمل المؤسسي.

وبينت أن التنظيم والرقابة يسهمان في حماية العمل الخيري وتعزيز الثقة به وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها مؤكدة استمرار الوزارة في تطوير التعاون مع الجمعيات والمبرات الخيرية والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يدعم كفاءة العمل واستدامته.

وأعربت عن تقديرها لجميع العاملين والمتطوعين الذين أسهموا في استمرار العمل الخيري والإنساني مؤكدة أن الحفاظ على هذا النهج يعد مسؤولية مشتركة واستمرارا لرسالة الكويت الإنسانية في ظل دعم القيادة السياسية.