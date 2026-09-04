وزيرة الأشغال: ملتقى التنقل الأخضر بسلطنة عمان يدعم توجهات دول الخليج نحو حلول نقل أكثر كفاءة واستدامة

وزيرة الأشغال العامة تشارك في أعمال الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر الثاني

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الجمعة أهمية المشاركة في الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر الثاني في سلطنة عمان مشيرة إلى دوره في دعم توجهات دول الخليج نحو حلول نقل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اختتام مشاركتها في أعمال الملتقى الذي استضافته مدينة صلالة بمحافظة ظفار وشهد مشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين من دول مجلس التعاون بينهم وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعولي وحضور سفير دولة الكويت لدى السلطنة الدكتور محمد الهاجري.

وقالت المشعان إن “هذا المحفل الخليجي فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والمشروعات الحديثة التي تدعم تطوير منظومات النقل ورفع كفاءتها واستدامتها بما يدعم توجهات دولة الكويت وسائر أعضاء مجلس التعاون الخليجي نحو حلول نقل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون”. وأضافت أن المشاركة في أعمال الملتقى تأتي في إطار تعزيز التعاون الخليجي وتبادل الخبرات في مجالات النقل والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية والتنقل المستدام والاطلاع على التجارب والمشروعات الحديثة والمبادرات القائمة على الطاقة الخضراء.

واستعرض الملتقى الذي أقيم تحت رعاية محافظ محافظة ظفار مروان آل سعيد واختتم أعماله أمس الخميس أحدث المبادرات والمشروعات الخليجية في مجالات التنقل المستدام إلى جانب تسليطه الضوء على جهود سلطنة عمان في تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة وأقل انبعاثا للكربون في إطار توجهات (رؤية عمان 2040) ومستهدف تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.

وشهد حفل الختام الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والمشروعات والمبادرات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتنقل الأخضر بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون ريال عماني (نحو 6ر1 مليار دولار أمريكي) وتدشين التطبيق الوطني العماني (شاحن) لخدمات شحن المركبات الكهربائية واعتماد الإطار التنظيمي لمشغلي نقاط الشحن الكهربائية وتسعيرة رسوم الخدمة.

كما استعرض حجم الاستثمارات المرتبطة بالتنقل الأخضر في سلطنة عمان التي تجاوزت 320 مليون ريال (6ر831 مليون دولار) خلال عام 2025 وشملت مشروعات في قطاعات الموانئ والوقود البحري والشحن والتنقل الكهربائي ومراكز الشحن السريع والتقنيات والحلول الداعمة لها.

وتضمنت المشروعات المعلنة خلال الحفل تشغيل أول محطة لإنتاج وتزويد وتوزيع الهيدروجين في سلطنة عمان بالشراكة مع شركة (شل عمان) وتشغيل أول 15 مركبة هيدروجينية خفيفة تعمل بالهيدروجين الأخضر إلى جانب مشروعات لإعادة تدوير السفن وتزويد السفن بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو وإنشاء منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر وتزويد السفن به.