الداخلية: ضبط 41 متهما وتفكيك شبكة لسرقة الديزل وإعادة بيعه داخل البلاد

الصهاريج المضبوطة

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة ضبط 41 متهما و38 مركبة إثر تفكيك شبكة متورطة في سرقة الديزل من مركبات تابعة لجهات حكومية وشركات خاصة وتجميعه وإعادة بيعه للمشاريع داخل البلاد.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن تحريات ومتابعة الإدارة العامة للمباحث الجنائية كشفت عن قيام عدد من السائقين بالاستيلاء على كميات من الديزل من المركبات المسلمة إليهم بحكم وظائفهم من دون علم جهات عملهم والتوجه بها إلى موقع في منطقة (أمغرة) لبيعها وتجميعها داخل صهاريج مخصصة.

وأضافت أن التحريات أظهرت قيام مواطن بتوفير الصهاريج المستخدمة في سحب الديزل وتجميعه مقابل 1600 دينار شهريا “بنظام التضمين” مع علمه باستخدامها في النشاط غير المشروع.

وأوضحت أنه بعد استكمال إجراءات البحث والتحري ومراقبة الموقع جرى ضبط المتهمين الرئيسيين بالجرم المشهود أثناء سحب الديزل من إحدى المركبات كما ضبط متهمان آخران أثناء شرائهما الكميات المجمعة.

وبينت أن الديزل المسروق كان يباع بواقع 90 دينارا لكل ألف لتر ثم يجمع داخل الصهاريج ويعاد بيعه لمتهمين آخرين بسعر 115 دينارا قبل بيعه للمشاريع داخل البلاد مقابل 130 دينارا لكل ألف لتر مع عمولة النقل والتوصيل.

وذكرت (الداخلية) أنه بمواجهة المتهمين أقر كل منهم بدوره في الواقعة مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.