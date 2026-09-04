انتشار للسالمونيلا مرتبط ببذور اليقطين يصيب 81 شخصا في فرنسا

صورة مجهرية إلكترونية تعرض مجموعة كبيرة من بكتيريا السالمونيلا سالبة الجرام

أعلنت وزارتا الصحة والزراعة في فرنسا اليوم الجمعة أن انتشارا للسالمونيلا، مرتبطا بشحنة من بذور اليقطين، أدى إلى إصابة 81 شخصا، ونقل ستة منهم إلى المستشفى، في عدة مناطق بالبلاد بين مايو أيار وأغسطس آب.

وفي بيان مشترك، أفادت الوزارتان بأن التحقيق الذي أجرته سلطات الصحة العامة يشير إلى بذور اليقطين التي تعاملت معها شركة أغذية في جنوب غرب فرنسا، وباعها عدد من متاجر التجزئة، بما في ذلك سلسلة جراند فري.

ونقل ستة من المصابين إلى المستشفى، وتلقى اثنان منهم الرعاية من أجهزة الطوارئ. وعادوا جميعا إلى منازلهم بعد أن تراجعت حدة الأعراض، فيما تم سحب المنتجات من الأسواق.

والسالمونيلا هي مجموعة من البكتيريا العصوية الشكل التي يمكن أن تسبب داء السالمونيلا، وهو مرض شائع ينتقل عن طريق الأغذية. وتشمل الأعراض عادة الإسهال والحمى وتقلصات في البطن.